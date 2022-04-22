«Следующим будет Китай». Политолог предрёк неизбежность столкновения Запада и Востока

Теневая политика США, спецоперация России в Украине и передел сфер влияния в масштабах геополитики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Пожалуй, большинство политических аналитиков согласится с тезисом о том, что события, происходящие сегодня в Украине, – это битва не столько за саму Украину, сколько за то, каким будет новый мир. Мир, который наступает после более чем 500-летнего господства над ним Запада. Ведь сейчас в Донбассе и в Причерноморье, как и много раз раньше, решается судьба пограничья Востока и Запада, Восточной и Западной Европы, да и всей Евразии. Почему это именно так? Дело в том, что сейчас там происходит окончательное выяснение того, насколько Запад может сдержать развитие новых, а на самом деле – возродившихся полюсов силы: России и Китая. Стратегия лидирующей страны западного мира, США, и ее союзников заключалась и заключается в том, что в Евразии не возникало никакой державы или союза держав, могущих кинуть вызов их абсолютному доминированию в военной сфере, в технологиях и в финансах. Когда США, реализуя стратегию изоляции Советского Союза, пошли на тесное экономическое сотрудничество с Китаем, они полагали, что Китай будет оставаться младшим партнером, с которым они разделят бремя управления миром. Причем Китаю была бы отведена роль того, кто выполнял бы за Америку всю грязную работу. Но китайские элиты не согласились с отведенной им ролью и сделали ставку на самостоятельную политику, в результате которой Китай еще больше усилился и приобрел гораздо более надежных союзников и партнеров. В лице той же России.

Естественно, США это устраивать никак не могло. Для американских элит вопрос стоял так: гибридная война с Китаем и Россией неизбежна, нужно решить, кого необходимо нейтрализовать первым: Россию или Китай. Трамп и республиканцы видели первостепенную угрозу в Китае, демократы и Байден – в России. Последние пришли к власти, и столкновение с Россией стало практически неизбежным. Для этого была использована максимально удобная площадка – Украина. Для России и Беларуси это не просто соседняя страна, это колыбель нашего единства и братства, и миссия ее освобождения от морока нацизма и национализма, которую взяла на себя Россия, – это миссия священная.

Алексей Дзермант:

Поэтому и выбора иного у России не было, как не было иного выбора у Беларуси – помогать России в меру своих сил и возможностей. Американцы, британцы, их сателлиты рассчитывали обескровить и удушить нас в этой борьбе, которую ведут чужими руками – руками украинцев. Украина нужна им исключительно как орудие, способное причинить нам максимальный вред. От этого вреда мы должны пострадать до такой степени, когда не сможем оказывать им никакого сопротивления, а в итоге будем просто подчинены и уничтожены. Если это произойдет, то следующим будет Китай – такой же опасный для Запада противник. Прокси-война в Украине имеет две цели – непосредственно направленную против нас, Беларуси и России, и против Китая, потому что уже сейчас становится под вопросом китайский проект «Пояс и путь», связывающий Европу и Азию. США бьют таким образом и по китайским проектам, изолируют Европу от остальной Евразии, чтобы крепко держать ее в рамках евроатлантического блока. По факту это означает максимальное ослабление Европы, изоляция ее от источников роста на Востоке и жесткая военно-политическая и экономическая привязка к себе. Чтобы за счет Европы и дальше удерживать свое геополитическое и финансовое положение в мире. И европейские элиты в очередной раз показывают отсутствие реальной субъектности, подчиненное и зависимое от американцев положение. Все те санкции и ограничения, которые вводят США, Британия и ЕС против Беларуси и России, в будущем наверняка будут применяться и против Китая.