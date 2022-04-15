Дзермант: «То, как ведёт себя киевский режим, совершенно не способствует установлению мира на украинской земле»

О том, что Беларусь и Россия станут образцом стойкости против давления Запада и многим странам предстоит у нас поучиться, Александр Лукашенко говорил не раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако повторить масштабы сотрудничества будет непросто. Они доросли до космических объемов. О том, как выходить на новые орбиты союзнических связей, рассуждает Алексей Дзермант в авторской рубрике «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В День космонавтики на Дальнем Востоке состоялась знаково, содержательно и символически насыщенная встреча лидеров двух союзных государств: Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты вместе посетили сверхсекретный стратегический объект – космодром Восточный. Символизма в этом визите действительно очень много. Во-первых, потому, что российская сторона показывает высочайший уровень доверия белорусским союзникам. Белорусы не только увидели своими глазами этот грандиозный объект, но и примут участие в его дальнейшем возведении. Кроме того, этот визит знаменует собой и новую веху сотрудничества двух стран в космической сфере – мы максимально объединяем свои усилия и компетенции. Во-вторых, несмотря на гибридную войну Запада против нас, боевые действия на Украине, Беларусь и Россия показывают, что все санкции, проблемы и потери мы будем компенсировать усилением нашего союза, что наше развитие не остановить и мы будем вместе идти вперед и вверх. Отношения Беларуси и России сейчас можно назвать образцом союзничества и можно предположить, что те решения, подходы и принципы, которые сейчас вырабатываются в нашем тандеме, будут потом реализованы как модельные в других интеграционных форматах. Поэтому мы должны делать все быстро, четко и с прицелом на масштабирование. Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал – подробности здесь.

Алексей Дзермант:

Космическая сфера – очень нужное направление для развития технологий в целом для экономики, потому что она тянет за собой и науку, и прикладные вещи, которые являются производными от фундаментальных открытий и решений, применяемых для освоения космического пространства. При этом Беларуси есть что предложить России, Александр Лукашенко не зря образно сказал Владимиру Путину о нашей стране: мал золотник, да дорог. Это значит, что в нашей стране мы сохранили и развили технологии и компетенции, которые сейчас в условиях западной блокады будут крайне востребованы для России. Россия тоже идет нам навстречу – заявлено о подготовке белорусского космонавта, о создании союзной группировки спутников, о нашем участии в российской лунной программе. То есть впереди у нас много интересной, важной работы, создающей наше будущее. Конечно, президенты не могли не затронуть украинскую тему – она всех нас беспокоит, она всем нам болит. И тут наши позиции максимально схожи. Президент Беларуси еще раз подчеркнул, что если бы Россия не начала военную спецоперацию на Украине, то атаковали бы ее, начав с нападения на Донбасс.

Алексей Дзермант:

Александр Лукашенко четко определил ситуацию вокруг города Бучи как информационно-психологическую операцию британцев с целью дискредитации России и российской армии. И факты об этом, известные белорусским спецслужбам, были переданы российской стороне, что еще раз подчеркивает нашу общность в сфере обороны и безопасности. Владимир Путин в свою очередь полностью поддержал намерение Беларуси участвовать в переговорном процессе по мирному решению украинского конфликта, поскольку все происходящее на Украине напрямую касается нас и нашей безопасности. Президенты много говорили о братстве наших народов, и это не пустые и не пафосные слова, потому что настоящее братство проявляется в трудные минуты, особенно тогда, когда еще один брат – средний – встал на путь саморазрушения и отрицания своих. «В этом был большой смысл». Лукашенко и Путин высказались о словосочетании «младшие братья» – читайте далее.