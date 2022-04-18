О каком пуделе говорил Путин и что будет дальше происходить на фронте? Мнение политолога Лазуткина

Политологи отмечают, что специальная военная операция в Украине значительно изменила расклад сил внутри Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С одной стороны, падает влияние национальных государств – таких, как Германия и Франция, а с другой – формируется наступательный военный блок на восточном фланге ЕС под контролем Великобритании и США. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как ни удивительно, во время встречи Путина и Лукашенко на космодроме Восточный речь пошла о собаках. И совсем не о Белке и Стрелке.

Владимир Путин, президент России:

Такая консолидация с чем связана? С обидным, унизительным положением Европы по отношению к своему суверену – к Соединенным Штатам. Ведь помните, как-то про одного, не буду сейчас фамилии называть, из бывших премьер-министров Великобритании своя собственная пресса писала, называла его пуделем президента Соединенных Штатов? Андрей Лазуткин:

Что это за пудель? Речь идет о Тони Блэре. Именно его западные СМИ называли пуделем Буша за поддержку войны в Ираке. Но вообще пудель – одна из самых умных пород собак, и на фоне американского президента премьер Британии выглядел просто интеллектуалом. По этому поводу есть забавное интервью с Бушем-младшим: «Блэр не был моим пуделем, он значил намного больше».

Буш объясняет: «Многие думают, что я командую ему: «Прыгай!», а он только уточняет: «Как высоко?» Это не совсем так, мы с ним всегда думаем, как прыгать вместе».

А как известно, кто не прыгает, тот москаль. Но Путин об этом вспомнил не просто так. Уже отчетливо видно, что против нас работает не вся Европа, а конкретно Великобритания и даже в меньшей степени США. Причем их основная задача не здесь, на Востоке, а в Германии. Поскольку ФРГ – лидер Европейского союза, ее надо подорвать экономически, оставить без топлива и российского рынка сбыта. Это ослабит Европу в целом, а дальше на место Германии выйдет Британия, которая будет формировать свой собственный блок. Посмотрите на Польшу и Прибалтику – с их помощью будет организован новый, гораздо более агрессивный санитарный кордон. И вы не поверите, обо всем этом открыто рассказывали на украинском ТВ еще при Порошенко (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

То, что они показали на карте, это и есть новый блок, который США и Британия пытаются организовать в Европе, его называют Балто-Черноморский союз. И вы могли заметить, что Беларусь туда тоже включили. То есть после 2020 года мы должны были быть там, а не здесь. И война в Украине эти блоковые процессы очень сильно ускорит. Вот сейчас они хотят заключить коллективный мирный договор против России, и, скорее всего, как раз эти страны Балто-Черноморского союза будут выступать в качестве гарантов Украины. И это будет первый шаг для объединения санитарного кордона. Но если брать текущий момент, то выпад Путина в сторону Британии был еще и потому, что именно британские специалисты стоят за провокацией в Буче. На пресс-конференции прозвучало, что нашими структурами задокументированы факты по подготовке этого «массового убийства», или, как его уже назвали, «геноцида украинского народа» или «этнической чистки». Чтобы усилить эффект, даже привезли корреспондента-негра, это репортаж британского телеканала.

Андрей Лазуткин:

Но Буча – это пробный шар. Если завтра освободят Мариуполь, там счет трупов, по оценке пропаганды, пойдет на десятки тысяч. Тем более как их посчитать? Город же под российским контролем. И в Европе заранее готовят общественное мнение для Мариуполя. Но Путин вспоминает и другие замечательные инциденты, например, в Сирии.

Владимир Путин:

Что касается Бучи. Послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они говорят мне «Буча», я спрашиваю: «А вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, по самую землю был уничтожен сверху американской авиацией?» И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого! Андрей Лазуткин:

Что это за город Ракка? На первом этапе войны это была столица Исламского государства. И эту столицу надо было красиво освободить. Запад тогда поддерживал умеренную оппозицию, как ее называли, но, по сути, таких же боевиков, которые воевали против Асада. И вот этой оппозиции нужна была крупная военная победа с помощью американской коалиции. Для этого Ракку просто разбомбили в щебень, из города бежали 300 тысяч беженцев, а игиловцам дали коридор, чтобы они спокойно вышли из города с оружием.

Вот так Запад и воюет – все уничтожено, боевики уехали, нефтяной район заняли и начали качать сырую нефть. А для чего? Чтобы финансировать все тот же ИГИЛ, который только что выбили из города. Их просто перегнали в другой район, чтобы воевали против войск правительства, а не против американцев. А то, что эти люди насаживают головы на забор, ну и что, это же просто инструмент для войны с Асадом, почему бы и нет?

Андрей Лазуткин:

Поэтому точно так же, сквозь пальцы, смотрят и на «Азов». Это такой же инструмент для войны с Россией, каким ИГИЛ был против Асада. И то, что они пытают и режут пленных, – ничего страшного, все пойдут в расход в Мариуполе, таков и был замысел. Но «Азов» – это только малая часть формирований. Отморозки нужны на первом этапе для захвата власти. А потом, когда вы уже контролируете государство, от них лучше избавиться, например, загнать под бомбы. А вот с помощью образования, культуры, западных партнеров за восемь лет можно вырастить такую молодежь, которая, во-первых, не будет знать, что там было раньше, а во-вторых, искренне будет считать своим долгом защиту даже такого государства и такого президента, как Зеленский. Вот допрос пленного 2001 года рождения.

По поводу продовольствия, подвоза всего того, с чем было очень туго, потому что так как мы оказались в кольце, очень серьезном кольце, сначала в одном кольце, а потом еще второе кольцо. Постоянно кормили нас тем, что к нам идет подмога, подмога, подмога. В итоге никакая подмога к нам так и не шла вообще. А обещали, что идет подмога, то есть там одна бригада, вторая, третья. Мы еще духом укрепились немножечко, потому что нас оставалось очень мало в принципе. То есть мы в кольце, около двух месяцев мы находились в кольце. 40 дней в кольце просто-напросто. Без подвоза боекомплектов, без еды, без ничего. Андрей Лазуткин:

И он рассказывает, что их подразделение сдалось в плен только по приказу командира, а так бы сидели и дальше в подвалах, он был готов. Вот ему во время Майдана было 13 лет. Никакой симпатии к России у него нет, он называет наших военных боевиками. И для него все очевидно: на нас напали, мы защищаем Родину. А что «Азов» там кого-то убивает и пытает, «так это не мы, мы ничего не знаем». На все один ответ: «Яя военный, у нас была задача, мы ее выполняли». И здесь важно понять психологию этих людей. Там, на Востоке, группировка до 100 тысяч человек. Понятно, что это не морская пехота, которая считается лучшими частями, но что делать с остальными? Какую идею им предложить, чтобы они прекратили сопротивление? Главное, что мы можем использовать, – это ошибки их командования.

Очень сильно разочаровался в государстве, то есть так как нас кинули, вкинули, кинули и снова вкинули. Мы, весь батальон, считали, что мы были как пушечное мясо. Просто-напросто нас туда закинули, вот и все.