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«Не нужно лезть в эти катакомбы». Путин приказал отменить ликвидацию боевиков на «Азовстали»

21 апреля 2022 10:43
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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил об освобождении Мариуполя. Город полностью взят под контроль российской армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не нужно лезть в эти катакомбы». Путин приказал отменить ликвидацию боевиков на «Азовстали»-1

Глава военного ведомства сообщил, что на оборону города киевские власти бросили танки, ракетные комплексы и артиллерию. К моменту его окружения численность солдат ВСУ составляла более восьми тысяч человек. Более двух тысяч боевиков сейчас блокированы в «Азовстали». На их ликвидацию понадобится три-четыре дня. Но Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия.

Шойгу заявил, что Мариуполь освобождён российской армией. 2 тысячи боевиков заблокированы в «Азовстали». Подробнее.

«Не нужно лезть в эти катакомбы». Путин приказал отменить ликвидацию боевиков на «Азовстали»-4

Владимир Путин, президент России:
Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с международными правовыми актами. Всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Не нужно лезть в эти катакомбы». Путин приказал отменить ликвидацию боевиков на «Азовстали»-7

Сергей Шойгу указал на то, что несмотря на противодействие боевиков, из Мариуполя удалось эвакуировать более 142 тысяч мирных жителей. Также были освобождены все заложники, находившиеся в порту города.

# Международная политика # Владимир Путин # Сергей Шойгу # Фотофакт

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