Родовская: Америка привыкла достигать своих целей любыми средствами. Если потребуется всех убить, они легко это сделают

Авторская журналистика. Алена Родовская в рубрике «За дело» в программе Новости «24 часа» на СТВ сделала акцент на том, что не обязательно быть военным аналитиком, чтобы понимать всю суть происходящих событий в мире, а главное – их последствий. Ведь у времени есть своя память, и это история, которую не спрятать ни за какими фейками. Алена Родовская, СТВ:

Мне невыносимо жаль, что почти не осталось в живых ветеранов. Пришло то время, когда мы впервые почувствовали и дыхание войны. Кто бы, как не они, сегодня нашим детям рассказали, за что боролись? Кто бы, как не мы, сегодня осознали, но осознали по-другому. И как бы они посмотрели в глаза своим внукам? Неужели ты готов забыть историю своего рода, своей веры и предашь все то, за что мы сражались?

Однажды на уроке истории преподаватель сказал: человечество не может жить без войны, каждые 100 лет люди берут оружие. Так уж сложилось, что наши ветераны точно не за гей-парады и нацистские формирования воевали. А недавно мы разговорились с милой, интеллигентской женщиной, которая сидит у нас на вахте в редакции. Она мне рассказала, что ее отец после войны еще несколько лет воевал с бандеровцами. Мне так жаль, что мы мало говорили об этом, но сегодня я понимаю, что все вернулось, – сказала она. Алена Родовская:

Я согласна. Не надо быть военным аналитиком, чтобы понимать: то, что происходит сейчас в Украине, это уже не просто военная операция, а полноценная война с очень циничным и хитрым противником. Прежнего мира уже не будет. Нам важно это понять сейчас всем. Отказаться от иллюзий всем вместе. Историческая память не игрушка, когда новое поколение, кто поверил в искренние европейские ценности и свободу, сносят памятники, они предают самих себя. История в таких случаях обязательно отомстит. Разве не так было? А заигрывание с Гитлером разве не привело к трагедии? А сегодня пляски под американскую дудку могут привести к чему-то другому? Кто сказал, что для Штатов поляки более ценны, чем украинцы? Мы создаем новое будущего Союзного государства – в экономике, в строительстве и модернизации Вооруженных Сил, в той же внутренней политике, в жесткости контроля государственных финансов, в ответственности представителей власти перед страной и ее народом. Нам нужны результаты, иная скорость, иные приоритеты, иная ответственность. Если кому-то до сих пор кажется, что миром правит любовь, то вам кажется.