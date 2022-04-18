Политолог: «Самое уязвимое место для России в связи со спецоперацией в Украине – это Иран»

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

На расширенном заседании Совбеза Президент рассказывал. Вообще, надо понимать: если бы не решение Президента месяц назад, неизвестно, что было бы здесь. Еще в ножки поклониться главе государства надо. Мы узнаем лет через пять. А вообще хочу сказать, что в мире бардак во всех отношениях. Все сломлено, международные отношения. Но у меня такое ощущение, что мы подходим к такой черте, когда начнут применять ядерные тактические бомбы. Это самое страшное. Это не дай бог. Но на мой взгляд, сейчас самое уязвимое место для России в связи со спецоперацией в Украине – это Иран. Это самое уязвимое место, где может Америка ударить. Подбрюшье России. Там закручивается очень много вопросов.

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