Расширяется спектр деятельности ОДКБ по всем направлениям. Какие ещё планы у Организации после саммита?
Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.
Ольга Коршун, СТВ:
Пока этого нет, и скептики спешат поставить диагноз ОДКБ, мол, никакой пользы, Организация себя изжила и ей пора на покой. Но как раз события в Казахстане показали, что запал есть. Просто не стоит будить лихо, пока тихо, или зверя в клетке, как хотите. Смысл один: если ОДКБ ни на кого не нападает, не ведет захватнических операций, не разрушает ничьи дома и города, это не значит, что наши армии ушли в тыл. Они выжидают, чтобы вовремя – нет, даже не нанести удар, а установить мир и безопасность, защищая свою землю и людей. А если нынешние участники ОДКБ смогут еще и преодолеть некоторые внутренние разногласия, то Организация имеет все шансы стать центром притяжения для тех, кто видит угрозу для себя в НАТО и в той политике, которую сегодня проводит Запад в целом.
Так что ждет ОДКБ в будущем, о чем лидеры говорили за закрытыми дверями и что конкретно предлагает Беларусь, чтобы улучшить региональные защитные механизмы? Итоги саммита подвел наш политический обозреватель Ксения Худолей.
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Первый очный саммит ОДКБ с ноября 2019-го. За 2,5 года в регионе появилось немало поводов поволноваться – вновь вспыхнул огонь в Нагорном Карабахе, Беларусь попытались насильно перестроить на западный манер, американцы позорно вывели войска из Афганистана, искусственный переворот всколыхнул Казахстан. Час от часу не легче – скажут одни. Ничего удивительного – ответят другие.
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Юбилейный саммит ОДКБ в интернете сразу назвали одним из самых неделикатных. Встреча действительно выдалась довольно откровенной. Того требуют обстоятельства – геополитический капкан НАТО вокруг нашего региона, захлопнуть который может только недостаток единства внутри Организации.
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Неизвестно, о чем разговаривали участники саммита без лишних глаз, но планы на будущее они закрепили в итоговом заявлении. Вот несколько выдержек.
Расширяется спектр деятельности ОДКБ по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно-экономическое сотрудничество, кризисное реагирование.
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Показательно, что зарубежные СМИ бурные обсуждения и итоговые договоренности проигнорировали. А как иначе – взаимодействие внутри ОДКБ закипает не на руку Западу. А вот скромную реакцию Владимира Путина на новости о расширении НАТО проглотить не смогли. Президент России, по мнению CNN и других акул пера, должен был дрожать от страха от вступления в альянс Швеции и Финляндии. Наверняка не меньше раздражает оппонентов и участившиеся разговоры о расширении ОДКБ. Ведь чем больше Штаты будут продавливать силы в наш регион, тем реальнее вероятность присоединения сомневающихся.
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Звучат в экспертной среде разные предположения – Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Туркменистан и даже Иран. Что ж, время покажет. А пока показать себя ОДКБ должна на просторах глобальной Сети, уверены аналитики. Миротворческие силы в Казахстане мощно прогремели в медиаполе, терять информационную хватку нельзя.
Картинка правит миром, трудно не согласиться. Она не гарантирует реальную мощь, но работает как реклама на особо впечатлительных. Еще лучше работает коллективный ответ – сшибает слаженностью с ног и остужает пыл противника. Самое время задуматься.
«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ – подробнее здесь.