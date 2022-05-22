Расширяется спектр деятельности ОДКБ по всем направлениям. Какие ещё планы у Организации после саммита?

Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.

Ольга Коршун, СТВ:

Пока этого нет, и скептики спешат поставить диагноз ОДКБ, мол, никакой пользы, Организация себя изжила и ей пора на покой. Но как раз события в Казахстане показали, что запал есть. Просто не стоит будить лихо, пока тихо, или зверя в клетке, как хотите. Смысл один: если ОДКБ ни на кого не нападает, не ведет захватнических операций, не разрушает ничьи дома и города, это не значит, что наши армии ушли в тыл. Они выжидают, чтобы вовремя – нет, даже не нанести удар, а установить мир и безопасность, защищая свою землю и людей. А если нынешние участники ОДКБ смогут еще и преодолеть некоторые внутренние разногласия, то Организация имеет все шансы стать центром притяжения для тех, кто видит угрозу для себя в НАТО и в той политике, которую сегодня проводит Запад в целом.