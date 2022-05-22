Прямой эфир

«У ОДКБ есть огромное поле деятельности». Мнение политолога о развитии Организации

22 мая 2022 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.

Сообщество готово к углублению сотрудничества с ООН и не только. Продолжает противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма. Каждый из пунктов – шаг в сторону усиления внутренней дисциплины, без которой внешнего спокойствия ждать не стоит. Ведь какие бы противоречия ни возникали в региональных отношениях, гибридная война развязана Западом не избирательно.

«У ОДКБ есть огромное поле деятельности». Мнение политолога о развитии Организации-1

Игорь Шестаков, политолог, директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» (Кыргызстан):
Просто уповать на то, что Москва за всех примет какое-то решение или определит повестку, это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. У ОДКБ есть огромное поле деятельности, чтобы о себе заявить как о гаранте безопасности Центрально-Азиатского региона. Мое личное видение как эксперта, который давно занимается вопросами ОДКБ: необходимо все-таки в каждой стране иметь соответствующие координирующие структуры, которые бы вели свою деятельность не только в рамках проведения саммитов глав государств, министров иностранных дел, министров обороны, а еще и координировали работу постоянно как между собой, так и изучали общественный запрос, изучали социологическое мнение, какие есть угрозы, как воспринимается ОДКБ.

«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ – подробнее здесь.

# ОДКБ # Игорь Шестаков # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров
21 мая 2022 18:22

Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров

Представитель Беларуси при ООН передал Гутерришу личное послание от Лукашенко
20 мая 2022 17:08

Представитель Беларуси при ООН передал Гутерришу личное послание от Лукашенко

Головченко: «Необходимо принять неотложные меры по оживлению общего научно-технологического пространства»
20 мая 2022 17:04

Головченко: «Необходимо принять неотложные меры по оживлению общего научно-технологического пространства»