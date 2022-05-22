«У ОДКБ есть огромное поле деятельности». Мнение политолога о развитии Организации

Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.

Сообщество готово к углублению сотрудничества с ООН и не только. Продолжает противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма. Каждый из пунктов – шаг в сторону усиления внутренней дисциплины, без которой внешнего спокойствия ждать не стоит. Ведь какие бы противоречия ни возникали в региональных отношениях, гибридная война развязана Западом не избирательно.