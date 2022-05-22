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«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ

22 мая 2022 16:33
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Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.

«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан:
Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии.

«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ-4

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
С учетом многократного роста вызовов и угроз безопасности нам предстоит наращивать совместные усилия по укреплению потенциала и возможностей Организации.

«Необходимо учитывать все потенциальные угрозы». Лидеры Казахстана, Таджикистана и Армении о задачах ОДКБ-7

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Касательно голосований членов нашей Организации, конечно, такая проблема существует. Очевидно, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении тоже.

Расширяется спектр деятельности ОДКБ по всем направлениям. Какие еще есть планы у Организации после саммита – подробнее здесь.

# ОДКБ # Касым-Жомарт Токаев # Эмомали Рахмон # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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