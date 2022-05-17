Путин: «Самого серьёзного внимания требует проблематика обеспечения биологической безопасности»

О безопасности региона решительно и прямо. Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший 16 мая в Москве, привлек к себе немало внимания. Организация поставила перед собой новые задачи по защите коллективных интересов и укреплению авторитета на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречу в Кремле эксперты называют откровенной и поворотной для сообщества. Широко обсуждается тезис Александра Лукашенко о необходимости решительно и сплоченно отстаивать общие постулаты безопасности. Аналитики уверены: только единство и взаимное доверие позволят ОДКБ выстоять в нынешних геополитических реалиях.
Владимир Путин, президент России:
Самого серьезного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов, изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.
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Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше