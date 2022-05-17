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Путин: «Самого серьёзного внимания требует проблематика обеспечения биологической безопасности»

17 мая 2022 16:24
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О безопасности региона решительно и прямо. Юбилейный саммит ОДКБ, прошедший 16 мая в Москве, привлек к себе немало внимания. Организация поставила перед собой новые задачи по защите коллективных интересов и укреплению авторитета на мировой арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Встречу в Кремле эксперты называют откровенной и поворотной для сообщества. Широко обсуждается тезис Александра Лукашенко о необходимости решительно и сплоченно отстаивать общие постулаты безопасности. Аналитики уверены: только единство и взаимное доверие позволят ОДКБ выстоять в нынешних геополитических реалиях.

Путин: «Самого серьёзного внимания требует проблематика обеспечения биологической безопасности»-1

Владимир Путин, президент России:
Самого серьезного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. В нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов, изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

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# ОДКБ # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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