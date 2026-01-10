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Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров

10 января 2026 16:43
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Борьба со снежной стихией в Беларуси обретает поистине народный масштаб. К работам активно подключились сотни волонтеров. В их числе и представители Белорусского республиканского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их усилия сосредоточены там, где помощь нужна сильнее всего. Активисты расчищают подъезды к больницам, храмам и социальным центрам.

Подробности в сюжете Алины Мычко.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-2

Мороз крепчает, а работа кипит. Субботнее утро, когда столбик термометра замер на отметке ниже -10, для волонтерского десанта – самая горячая пора. Оружие – лопаты и оптимизм, а главная тактика – скорость и взаимопомощь. 

Так, в едином порыве, активисты БРСМ взяли штурмом снежные заносы у храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Руководил этой «операцией» Егор Лебедевский. Для него такие субботники – уже привычная, но не менее важная работа.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-4

Егор Лебедевский, второй секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска:
Только на одной инициативе наши активисты продвигаются, приходят на уборку снега, даже в выходной день, даже утром. Помогают одиноко проживающим, приходам различным. По всему району у нас сейчас оказывают всяческое содействие наши волонтеры.

У нас есть специальные рабочие телефоны. Мы выкладываем их непосредственно в наших социальных сетях.

Каждый день волонтерам поступают десятки запросов. Просьбы у людей самые разные, и ни одна не остается без внимания. Часто активисты даже сами обзванивают учреждения, предлагая посильную помощь. Таким инициативам всегда рады. Ведь одному человеку, чтобы разгрести сугробы, нужно несколько часов. А снежный десант справляется за пару десятков минут.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-6

Андрей Сенютин, волонтер:
Я считаю, что надо помогать людям. И, в принципе, коммунальные службы в нашем городе трудятся день и ночь, но им явно нужна помощь, потому что к такому циклону никто не был готов.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-8

Снежный десант БРСМ трудился и на территории социально-педагогического центра Московского района столицы. Здесь помогают детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Поэтому особенно важно сделать пространство безопасным и уютным. Над расчисткой территории трудились порядка двух десятков человек.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-10

Павел Конарский, волонтер:
Я считаю, что помогать людям, которые не справляются, – это действительно важно. И если для меня это несложно, то я всегда готов.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-12

Инга Утиашвили, педагог-организатор Средней школы №83 Минска имени Г.К. Жукова:
Наша цель – помочь городу, очистив его от снега. Мы призываем всех не оставаться в стороне, вместе с нами выйти на улицы и помочь всем нуждающимся.

Мороз крепчает, а работа кипит – к борьбе со снежной стихией присоединились сотни волонтёров-14

Стать частью этой команды может каждый. Никаких особых условий, всем необходимым – лопатами и скребками – волонтеров снабжают прямо на местах. И это не просто помощь городу, а еще и отличная инвестиция в собственное здоровье. Час такой работы сжигает около 500 килокалорий. Результат как после силовой тренировки в спортзале. Однако главный бонус, по словам участников, не физический, а эмоциональный.

Подробнее смотрите в видео.

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# Волонтеры в Минске # БРСМ # Егор Лебедевский # снег

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