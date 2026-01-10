Как миллионы мигрантов меняют жизнь Европы. Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Похитители Рождества. Как миллионы мигрантов меняют жизнь Европы.

Грегор Шпицен, политолог, журналист:

Спросите у ваших дочерей, когда они выходят на темные улицы мегаполиса.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист (Россия):

Это то же самое, что 200-300 лет тому назад делали колонизаторы, вторгаясь в их земли.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Не забываем, что они приехали в гости по приглашению, и это было основной фишкой госпожи Меркель.