Как миллионы мигрантов меняют жизнь Европы. Анонс ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Похитители Рождества. Как миллионы мигрантов меняют жизнь Европы.
Грегор Шпицен, политолог, журналист:
Спросите у ваших дочерей, когда они выходят на темные улицы мегаполиса.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист (Россия):
Это то же самое, что 200-300 лет тому назад делали колонизаторы, вторгаясь в их земли.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Не забываем, что они приехали в гости по приглашению, и это было основной фишкой госпожи Меркель.
И как мечта о сказке превращается в страшную быль.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Все, что происходило на польской границе, свидетельствует о том, что миграционную проблематику польские власти решили использовать для дискредитации Республики Беларусь.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 11 января, в 22:00 на «РТР-Беларусь».