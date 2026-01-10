Кругом измена, трусость и обман. Азарёнок о распаде Российской империи, СССР и событиях в Венесуэле

Григорий Азаренок, СТВ:

Измена. Кругом измена, трусость и обман, писал Николай II. Тогда ведь его тоже свергали не большевики, они потом приехали. Тогда его свергала местная элитка, местная знать: офицерство, генералитет, думцы – высший свет, сливки общества. У них была своя «сливочная» повестка дня.

Они вошли в сговор с иностранцами. Для англичан этот русский царь уже был неудобен. Он выполнил, что должен был. Поставил на поля Европы русское мясо под крупповские пушки. А дальше ведь с ним надо было делиться трофеями. А не хотелось.

И нашли иуд. Внушили им, что без царя они хорошо довоюют и войдут в мировое сообщество, станут своими. Приличные ведь люди, прогрессивные, богатые и порядочные. А что было потом? Кинули на съедение. Как лохов последних кинули. Выжили только те, кто успел в бабском платье бежать. Из века в век, раз за разом повторяется один и тот же сценарий.

И вот из Венесуэлы приходят сведения. По обвинению в государственной измене задержан глава контрразведки и почетной гвардии президента Венесуэлы генерал Хавьер Маркано Табата. Батька сказал, не война сокрушила Мадуро, не нападение. Американцы понимали, что получат новый Вьетнам, и действовали излюбленным своим вековым методом. Иуд искали. И нашли.

Отчего же высшая знать, элитка всегда так готова продаться? Отчего же она раз за разом наступает на одни и те же грабли? Почему обманываться рады? Что за червоточина здесь кроется? Ведь что произошло с Советским Союзом? Армия стояла в Берлине. Ни один вопрос не решался без Москвы на планете. Не смели никуда открыто соваться американцы. Технологически мы достигли паритета. Полмира у вас в руках. Ну и ведите с ними жесткую, но по писанным и не писанным правилам, игру.

И вдруг все рушится без единого выстрела. Все то же – измена. И ведь не прямой подкуп, не вербовка банальная. Здесь гораздо глубже проблема.