Пустовой: в топку англосаксонских интересов брошена вся Европа, Беларусь на острие

Новости Беларуси. На неделе буквально под увеличительным стеклом рассматривали положение дел нашей промышленности. На механическом заводе имени Вавилова Президенту показали новейшую оптическую аппаратуру, за которую готовы платить. Но с этим сложности. Некоторые западные банки просто блокируют переводы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, о поведении Запада и отдельных политиков в отношении Беларуси глава государства тоже высказался. Да так, чтобы и в ЕС, и кое-где поближе нас услышали. Но пока об экономике и в частности БелОМО.

Белорусское оптико-механическое объединение основали в 1971 году на базе Минского механического завода имени Вавилова. Всего в БелОМО входит шесть предприятий. А по оценке специалистов, объединение занимает 2-3 % мирового и около 10 % российского рынка прицелов для стрелкового оружия, приборов наблюдения, систем управления огнем бронетанковой техники. Ну вы наверняка хоть раз слышали или даже были счастливыми обладателями «Зенит». Так вот одну из его разновидностей, «Зенит-ЕТ», выпускали на белорусском заводе в Вилейке, который как раз и входит в БелОМО. Но сейчас фокус немного сместили, а горизонты расширили. Как раз современный ракурс и интересовал Президента.

К примеру, главе государства рассказали о перспективном проекте по производству систем ABS и EBS тормозного привода автомобилей. Предполагается, что эти изделия будут использовать для большегрузов, автобусов, троллейбусов и сельхозтехники. Но главная фишка производства – это, конечно, оптика. Здесь белорусы на мировом уровне. А многие разработки даже засекречены. «Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции. Если есть, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня». Белорусы готовы работать. Но наша экономика сегодня буквально под прицелом западных санкций. Искусственные препоны для сотрудничества сыплются как из рога изобилия, а Лукашенко и Путина объявляют чуть ли не виновниками всех бед. Как на эту ситуацию смотрит белорусский лидер? Ответы в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Как бы жовто-блакитные политики не шипели в сторону нашего Президента, позиция с 2014 года у официального Минска неизменна. Беженцев и миротворцев всегда примем. Хоть в центре белорусской столицы, хоть в глуши Беловежской пущи. Любая война заканчивается миром. Но в эпоху политического постмодерна аргументами могут выступать лишь монетизированные интересы. И Старый Свет, похоже, исчерпал свой потенциал. Классическая шутка про нефтеиглу, оказалось, больнее всего уколола не Россию, а Европу. Слишком больно отказываться от углеводородного лекарства якобы успешной экономике Евросоюза. «Будущее Европы только с нами, с Россией». Лукашенко объяснил, почему.

Путин и Лукашенко объявлены главными виновниками европейского хаоса. Словно именно наши президенты руководят их странами, а не шольцы, макроны и прочее дуды. Или они действительно выполняют роль статистов? А иногда еще и просто сплетников. Лукашенко: «Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике». Читайте здесь.