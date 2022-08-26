Почему Запад истерит, когда белорусы с россиянами проводят военные учения? Вадим Гигин о провокациях европейцев

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

До начала специальной военной операции, за год то того, на территории Украины было проведено 10 военных учений с войсками НАТО совместно с украинцами. Давайте сравним. У нас раз в два года проводятся учения «Запад» с россиянами. Какая истерика на Западе поднимается из-за этого? Колоссальная. Здесь 10 учений было проведено в Украине. Поэтому, конечно, эта угроза вполне себе реальна. Кроме того, страны НАТО проспонсировали так называемую конференцию, фактически сборище коллаборационистов в духе 1943-1944 годов, всего этого недобитого отребья, всех этих отбросов и подонков белорусского общества, всей этой мрази, всей этой убогой наволочи, которая пыталась взять власть в нашей стране. Всех этих ублюдков рода человеческого. Таких, как Латушко, Тихановская, Вячорка и всякого остального сброда, где главной темой была военная интервенция против Беларуси. Поэтому вполне естественно, что мы должны принимать все меры для ответа этим подонкам. Мы должны делать все, чтобы не допустить возникновения какой-либо реальной угрозы для нашей страны. И я думаю, что ядерное оружие, тактическое – это не единственный способ.