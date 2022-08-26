Лукашенко: «Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике»

Президенту доложили об экономических показателях холдинга и ознакомили главу государства с производством. Секретом эффективности завода Александр Лукашенко считает слаженность коллектива – в связке серьезно работают ученые, инженеры и слесари. А вот в геополитическом пространстве с серьезностью очевидные проблемы. Журналисты спросили Президента о недавних скандальных высказываниях канцлера Германии.

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом Президент заявил 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, политический обозреватель АТН: СМИ обсуждают слова немецкого канцлера. Он поделился инсайдом о приватных переговорах с Путиным, якобы там было сказано, что Беларусь и Украина не должны быть независимыми. Что это было? Какова ваша реакция?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить). Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике. Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят. О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Я на это не обращаю внимания, потому что таких фейков я уже наслышан. Я это не слышал. Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин, а главное то, что я вам говорю. Суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все. Если касается вопрос нашей независимости, я с этими людьми даже не разговариваю, какое бы они государство не представляли. Так было с американцами, с французами, еще начиная с Ширака, и так будет всегда. Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана, он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все.

Разговор со СМИ Александр Лукашенко назвал злободневным. Обсудили сегодня широкий спектр тем от мирового кризиса до уборочной кампании и рабочего графика Президента на перспективу.