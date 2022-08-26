Лукашенко: у меня сложилось очень хорошее, доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики

Из наболевшего – Украина. Еще до начала военных действий в этой стране и до обвинения Беларуси в агрессии нашего руководства во всех смертных грехах официальный Киев в попытках угодить кумирам с Запада вводил против нашей страны санкции первым. Закрыл небо. И не говоря уже о личных нелицеприятных высказываниях в адрес Президента Лукашенко. Он же в это время давал распоряжение обеспечить украинцев электричеством, когда были проблемы. Пытался не допустить того, что имеем сегодня. Как итог: очередная «благодарность». Поздравительный адрес в День независимости Украины там окрестили лицемерным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Алена, я как-то вам уже говорил: здесь и личное перемешено, но это не главное, и государственный вопрос. Это наши соседи. Ну куда тут деться, если это соседи? Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье – это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной. Лично у меня сложилось очень хорошее отношение и доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики. Нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто шпыняется, курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров или в интернете. Вот это они, какая-то часть. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ. А то, что там кто-то в бешенство пришел, точно, как по Шольцу. Я на это даже внимание не обратил. Слушайте, сколько я уже грязи этой испил?

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