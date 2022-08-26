«Будущее Европы только с нами, с Россией». Лукашенко объяснил, почему

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку. Франция и вся Европа. Они имели от России с дисконтом всю продукцию, которую она производила. Сейчас «дурница» закончилась. Более того, «вложились» прилично в украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег. Поэтому проблем много, и изобилия у них действительно больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать. Идет переформатирование мира. Вы, наверное, упустили момент. Недавно эти шавки в виде поляков, ну это же подручные Америки, заявили о том, что Евросоюз надо распустить и евро быть не должно. Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки, я уже говорил, начался тогда, когда появилась альтернативная валюта – евро. Будущее Европы только с нами, с Россией. Энергоресурсы, все ресурсы, кладовые здесь. И высокотехнологичная Европа, Евросоюз. Берите, переваривайте. Вместе будем жить и работать. Америка исчезнет из радаров. Вот они этого боятся. Поэтому все только начинается.

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