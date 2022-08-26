Лукашенко: мы единственная страна, которая таким образом поддерживала и будет поддерживать Россию

Новости Беларуси. Вкладывать деньги в те направления, где у нас есть компетенции. Такой стратегии придерживается Александр Лукашенко в нынешней экономической ситуации. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 августа, посещая Минский механический завод имени Вавилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва ли лидера страны, взявшего ответственность за нее и за народ, уместно упрекать в том, что он обеспечивает, как и подобает главе государства, ее безопасность. И действует в интересах своего народа, белорусского. Впрочем, украинцам этого, к сожалению, не понять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы союзники России, мы единственная страна, которая таким образом поддерживала и будет поддерживать Российскую Федерацию. Наши люди не воюют там, не убивают. А они моих людей убивали. Помните эту спецоперацию, которую мы провели, 74 человека дальнобойщиков освободили? Так они же двоих убили и органы изнутри изъяли, чтобы нельзя было установить, как они издевались над ними и как убили. Какие они ко мне имеют претензии? Пусть еще Богу молятся, что, знаете, мы это так выдержали и перетерпели.

И самое главное, чтобы вы понимали. Сейчас важно – война закончится скоро, а отвечать кому-то придется. И уже не только морально отвечать, надо на кого-то ответственность переложить. Вот они всем миром все это пытаются свалить на Лукашенко и Путина. Не получится. Вот кажется, что мы уже столько пережили с 2020 года, столько натерпелись. Это только начало! Самое тяжелое впереди. Чего это Президент по полям, туда-сюда, на предприятия? Потому что нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши – это экономика. И сделать все, чтобы работала экономика и не было войны. Вот, что очень важно сейчас. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем.

Ни это ли главный критерий эффективности? Караван идет, не шатаясь ни влево, ни вправо. Мы видим цель и к ней идем. Чьим-то сторонним мнением народ не накормишь и не защитишь.

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