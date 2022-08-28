Гигин: «Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость России и Беларуси?»

Десятки разрушенных государств и миллионы голодных детей. Таково наследие англосаксонского миропорядка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Десятки разрушенных государств и миллионы голодных детей. Таково наследие англосаксонского миропорядка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Но, похоже, гегемонам захотелось еще и геростратовой славы. Житель Эфеса поджег культовое сооружение, обитатели роскошных кабинетов с открыточных зданий мировой поп-культуры готовы сжечь весь мир. Не их мир. Но на геополитических весах теперь сразу несколько чаш. Поэтому управители мирового порядка устраивают заварушки у центров сил. В Балто-Черноморском бассейне на роль анти-России лучше всего подошла Украина.
Лукашенко: мы единственная страна, которая таким образом поддерживала и будет поддерживать Россию. Подробности.
В Донецке и Запорожье живут родственники белорусов. На Крещатике и львовской Чупринке белорусы любили отдыхать. А крестьяне из Волыни и Подолья обычно в передовиках в белорусских агрохолдингах. Поэтому шахтеры Донбасса и фермеры Ополья одинаково близки нашим людям. Но миллионы украинцев оказались в заложниках нацистской хунты.
Вадим Гигин, политолог:
Когда мы говорим о том, что Украина вернется в лоно славянских народов, речь идет о том, что, конечно, мы должны думать о том, как нам выстраивать наши общие отношения. Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость как России, так и Беларуси? Вы знаете, многие об этом говорят, в том числе и западные политики, разумные, естественно, политики, что Беларусь – это одно из немногих таких небольших государств, которое обладает независимостью и суверенитетом.
Старый Свет, похоже, исчерпал свой потенциал. Классическая шутка про нефтеиглу, оказалось, больнее всего уколола не Россию, а Европу. Слишком больно отказываться от углеводородного лекарства якобы успешной экономике Евросоюза.
Страдают и транспортные корпорации, и владельцы небольших мастерских. А главное – европейский избиратель. Он уже экономит на еде и душе. А впереди пускай и комфортная, но все-таки зима. Похолодание отношений Берлина с Востоком всегда заканчивалось большой Европейской войной. Но нынешние канцлеры Германии вряд ли могут повторить успех Мюнхенского пивного путча. Они лишь повторяют то, что им говорят из Атлантики.
Вадим Гигин:
Канцлер Германии должен думать не о независимости Беларуси и Украины, он должен думать о независимости своей страны. Или, может быть, Германия разобралась, дала достойный ответ, оценку прослушиванию разговоров, доказанному, со стороны Соединенных Штатов Америки всех немецких политиков, в том числе и канцлера тогда Ангелы Меркель? Или Германия, может быть, достойно ответила на выходки американского посла, который в обход канцлера рассылал свои прямые угрозы немецким политикам при обсуждении вопроса о строительстве «Северного потока-2».
Пустовой: в топку англосаксонских интересов брошена вся Европа, Беларусь на острие. Читайте здесь.