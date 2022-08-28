Гигин: «Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость России и Беларуси?»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Но, похоже, гегемонам захотелось еще и геростратовой славы. Житель Эфеса поджег культовое сооружение, обитатели роскошных кабинетов с открыточных зданий мировой поп-культуры готовы сжечь весь мир. Не их мир. Но на геополитических весах теперь сразу несколько чаш. Поэтому управители мирового порядка устраивают заварушки у центров сил. В Балто-Черноморском бассейне на роль анти-России лучше всего подошла Украина.

В Донецке и Запорожье живут родственники белорусов. На Крещатике и львовской Чупринке белорусы любили отдыхать. А крестьяне из Волыни и Подолья обычно в передовиках в белорусских агрохолдингах. Поэтому шахтеры Донбасса и фермеры Ополья одинаково близки нашим людям. Но миллионы украинцев оказались в заложниках нацистской хунты.

Вадим Гигин, политолог:

Когда мы говорим о том, что Украина вернется в лоно славянских народов, речь идет о том, что, конечно, мы должны думать о том, как нам выстраивать наши общие отношения. Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость как России, так и Беларуси? Вы знаете, многие об этом говорят, в том числе и западные политики, разумные, естественно, политики, что Беларусь – это одно из немногих таких небольших государств, которое обладает независимостью и суверенитетом.

Старый Свет, похоже, исчерпал свой потенциал. Классическая шутка про нефтеиглу, оказалось, больнее всего уколола не Россию, а Европу. Слишком больно отказываться от углеводородного лекарства якобы успешной экономике Евросоюза.