Зеленский поддался националистическим тенденциям – Лукашенко в интервью журналу Тime
Резонансное интервью белорусского лидера американскому журналу Time. Открытый, честный, развернутый разговор ради мира. Александр Лукашенко снова подчеркнул потребность в мире и прозрачной системе международных отношений – это лишь часть экспертных мнений, которыми сегодня изобилует информационное пространство, которое наполнило общение главы нашего государства с американским журналистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. В наиболее читаемом политическом журнале в мире глава государства озвучил факторы для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», или все таки международный диалог. Американский журналист и писатель Саймон Шустер несколько раз возвращался к теме белорусско-российских отношений и суверенных настроениях Минска.
Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси.
Что касается российско-украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке, то Александр Лукашенко подчеркнул, что надо договариваться. И здесь есть прекрасная возможность у Трампа войти в историю в качестве миротворца. Но на то должна быть политическая воля центров мирового влияния. Если разумно провести переговоры, то Россия никогда больше не будет конфликтовать с Украиной. Наш Президент весьма близок с Владимиром Путиным и хорошо осведомлен. Цель Кремля – безопасность у своих границ.
Лукашенко – журналисту Time: не надо нас заставлять мобилизовываться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вот Володя Зеленский, понимая, что рядом такой медведь, (как в России говорится, медведь спящий), ну зачем ты его будешь? Ты же не шоумен, как ты о нем писал, и комик, и прочее. Ты стал политиком. И если ты еще не созрел, настоящим политиком не стал. Ну, так ты же как-то аккуратней будь, ты подожди, не спеши, не делай выводов и тем более шагов. Тем более, что я не скажу, что он глупый в этом отношении. Слушай, а что творил мой, я трампист же говорю, что мой президент США творил? 51-й штат, Гренландию завоюем, Мексику положим, Панамский канал заберем, там и прочее, прочее. Это что такое?
Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):
Тоже медведь.
Александр Лукашенко:
Это медведь, но посмотрите мексиканцы и даже канадцы, огромная мощная страна, аккуратненько, потому что это медведь. Ну покричал, успокойся, сделай паузу, выдохни. Володя Зеленский поддался националистическим крайним вот этим тенденциям.
Саймон Шустер:
Что нужно Путину, чтобы эта линия разграничения была не милитаризированная мертвая зона, а зона, где можно было жить и тем, и тем. Вот как вы представляете?
Александр Лукашенко:
А Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильнее, мощнее.
Саймон Шустер:
Что для этого нужно?
Александр Лукашенко:
Надо договориться, чтобы условия были определены. Ты можешь это, не можешь это, ты можешь это, не можешь это. Чуть нарушил – ответственность должна быть жесточайшая.
Саймон Шустер:
Ну а суверенитет свой Украина в этом процессе не потеряет?
Александр Лукашенко:
Но она уже потеряла над этими территориями. На сегодняшний день она потеряла. А если бы Зеленский меня послушал, когда я с ним разговаривал, то эти земли были бы в составе Украины.
Напомним, российско-американские отношения главы Беларуси и России обсудили накануне в ходе телефонного разговора. Что касается интервью, с главой нашего государства Саймон Шустер встретился еще 25 июля, однако название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались до последнего. Такова была просьба самого журнала – чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала. Интервью Лукашенко попало в топ мировых новостей. Журнал Time с утренним кофе подают президентам и самым влиятельным особам мира. Это одно из авторитетнейших изданий, а его аудитория – почти 30 млн читателей.
Бьет все рекорды! Интервью с Лукашенко для журнала Time посмотрели сотни тысяч пользователей.