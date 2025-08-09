Зеленский поддался националистическим тенденциям – Лукашенко в интервью журналу Тime

Резонансное интервью белорусского лидера американскому журналу Time. Открытый, честный, развернутый разговор ради мира. Александр Лукашенко снова подчеркнул потребность в мире и прозрачной системе международных отношений – это лишь часть экспертных мнений, которыми сегодня изобилует информационное пространство, которое наполнило общение главы нашего государства с американским журналистом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ответил на самые сложные вопросы мировой и внутренней повестки. В наиболее читаемом политическом журнале в мире глава государства озвучил факторы для мирного процесса между Россией и Украиной, рассказал о видении белорусской многовекторности и инструментах обеспечения нашей независимости: ядерное оружие, комплекс «Орешник», или все таки международный диалог. Американский журналист и писатель Саймон Шустер несколько раз возвращался к теме белорусско-российских отношений и суверенных настроениях Минска. Я никогда на двух стульях не сидел – Лукашенко о внешней политике Беларуси.

Что касается российско-украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке, то Александр Лукашенко подчеркнул, что надо договариваться. И здесь есть прекрасная возможность у Трампа войти в историю в качестве миротворца. Но на то должна быть политическая воля центров мирового влияния. Если разумно провести переговоры, то Россия никогда больше не будет конфликтовать с Украиной. Наш Президент весьма близок с Владимиром Путиным и хорошо осведомлен. Цель Кремля – безопасность у своих границ. Лукашенко – журналисту Time: не надо нас заставлять мобилизовываться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И вот Володя Зеленский, понимая, что рядом такой медведь, (как в России говорится, медведь спящий), ну зачем ты его будешь? Ты же не шоумен, как ты о нем писал, и комик, и прочее. Ты стал политиком. И если ты еще не созрел, настоящим политиком не стал. Ну, так ты же как-то аккуратней будь, ты подожди, не спеши, не делай выводов и тем более шагов. Тем более, что я не скажу, что он глупый в этом отношении. Слушай, а что творил мой, я трампист же говорю, что мой президент США творил? 51-й штат, Гренландию завоюем, Мексику положим, Панамский канал заберем, там и прочее, прочее. Это что такое? Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Тоже медведь. Александр Лукашенко:

Это медведь, но посмотрите мексиканцы и даже канадцы, огромная мощная страна, аккуратненько, потому что это медведь. Ну покричал, успокойся, сделай паузу, выдохни. Володя Зеленский поддался националистическим крайним вот этим тенденциям.

Саймон Шустер:

Что нужно Путину, чтобы эта линия разграничения была не милитаризированная мертвая зона, а зона, где можно было жить и тем, и тем. Вот как вы представляете? Александр Лукашенко:

А Путин на это пойдет быстрее, чем Зеленский. Он сильнее, мощнее. Саймон Шустер:

Что для этого нужно? Александр Лукашенко:

Надо договориться, чтобы условия были определены. Ты можешь это, не можешь это, ты можешь это, не можешь это. Чуть нарушил – ответственность должна быть жесточайшая. Саймон Шустер:

Ну а суверенитет свой Украина в этом процессе не потеряет? Александр Лукашенко:

Но она уже потеряла над этими территориями. На сегодняшний день она потеряла. А если бы Зеленский меня послушал, когда я с ним разговаривал, то эти земли были бы в составе Украины.