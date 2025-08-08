«Это было колоритно» – Саймон Шустер рассказал, как добирался в Беларусь

Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект.

В двухчасовой беседе затронуты важнейшие темы современного мироустройства: роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, начало СВО и санкционное давление, белорусская многовекторность и инструменты обеспечения нашей независимости. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным. Запретных тем не было.

Журналист спрашивал у Александра Лукашенко подробности белорусско-американских переговоров и может ли быть активизирован диалог? Ну и конечно, о новом президентском сроке – этот вопрос тоже звучал.