«Это было колоритно» – Саймон Шустер рассказал, как добирался в Беларусь
Интервью Александра Лукашенко американскому Time. Журналист и писатель Саймон Шустер встретился с главой государства 25 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус «инкогнито» сохранялся на протяжении двух недель. Ожидаемый резонанс не заставил себя ждать. Интервью возымело сенсационный эффект.
В двухчасовой беседе затронуты важнейшие темы современного мироустройства: роль Беларуси в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, начало СВО и санкционное давление, белорусская многовекторность и инструменты обеспечения нашей независимости. Разговор вышел откровенным, содержательным и злободневным. Запретных тем не было.
Журналист спрашивал у Александра Лукашенко подробности белорусско-американских переговоров и может ли быть активизирован диалог? Ну и конечно, о новом президентском сроке – этот вопрос тоже звучал.
Когда пришло время Первого для Time – репортаж Евгения Пустового.
Журнал Time с утренним кофе подают президентам и самым влиятельным особам мира. Это одно из самых авторитетных изданий в мире. Его аудитория – почти 30 миллионов читателей. Издание – носитель ценностей и интересов мира американской геополитики. Time – это время. Сегодня Time Первого.
Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):
Очень ценю ваш подход в плане того, что на любые вопросы готовы ответить. Это может далеко не каждый лидер, с которым я общался.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тогда зачем из Нью-Йорка было в такую даль лететь. И потом еще, молодец, как обычный человек к нам приехали, испытав все сложности и трудности.
Саймон Шустер:
Да, это было колоритно. Особенно видеть, как литовская сторона проверяет автобусы. Там я тоже заметил эту вывеску, официальная, как государственная. И там написано: вы едете в Минск (или Беларусь), и там в кавычках «Оккупирована Кремлем».
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