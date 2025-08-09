Такое не каждый лидер страны может себе позволить – политолог об интервью Лукашенко Time

Можно полагать, что аудитория у издания намного шире, потому что материал параллельно опубликован на многочисленных интернет-платформах и уже бьет рекорды по количеству просмотров и комментариев. Интервью Президента Беларуси американскому журналисту еще раз продемонстрировало миру, что есть лидер государства, который четко и ясно оценивает складывающуюся обстановку не только в европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению экспертов главой государства обозначены четкие перспективы развития различных политических процессов. Своего рода план, благодаря которому через диалог и поиск компромиссов мир может прийти к согласию.
Беларусь никому не угрожает, ведет открытую политику. И главное, о чем не раз говорил глава государства, в том числе и в этом интервью, наша страна готова к диалогу и сотрудничеству. Это касается прежде всего экономических вопросов, подчеркивают эксперты. Беларусь всегда проводила многовекторную политику, поскольку для среднеевропейского государства с открытым рынком необходимо иметь отношения добрососедские, партнерские в любой точке мира. Главный подход – это взаимное уважение интересов. Беларусь заинтересована в выстраивании гармоничной архитектуры международных отношений, когда страны воздерживаются от применения силы, руководствуются национальными интересами в торгово-экономических и политических отношениях. И в этом плане, считают аналитики – позиция Беларуси может быть примером для других государств.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
Если мы говорим о характере интервью – открытый, искренний характер. Такое не каждый лидер государства себе может позволить. Александр Лукашенко действительно продемонстрировал, что он лидер суверенного государства, который может давать объективную оценку и своим ближайшим союзникам и своим, скажем так, партнерам, которые не всегда дружелюбно по отношению к нам поступали. Мы никого не оцениваем и не осуждаем, но мы высказываемся объективно и открыто по тем вопросам, которые нас волнуют, которые касаются национальных интересов. Мы обозначаем проблемы, мы не боимся это делать, потому что мы хотим главного. Мы хотим мира, стабильности и взаимодействия. Но для того, чтобы вы могли мирно сосуществовать, вы должны правильно обозначать те вызовы, которые мешают нам, скажем так, мирно сосуществовать и взаимодействовать. Поэтому это интервью лидера суверенного государства, который способен не просто обозначать наши национальные интересы, но эффективно их отстаивать.
Эксперты подчеркивают, что глава государства озвучил то, что связано с позицией не только Президента, это позиция нашей страны, это позиция нашего народа. Народа, который прошел многие испытания. Поэтому, как никто белорусы берегут мир. В основе нашей политики принципы уважения, равноправия и справедливости.