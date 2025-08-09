Такое не каждый лидер страны может себе позволить – политолог об интервью Лукашенко Time

Можно полагать, что аудитория у издания намного шире, потому что материал параллельно опубликован на многочисленных интернет-платформах и уже бьет рекорды по количеству просмотров и комментариев. Интервью Президента Беларуси американскому журналисту еще раз продемонстрировало миру, что есть лидер государства, который четко и ясно оценивает складывающуюся обстановку не только в европейском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов главой государства обозначены четкие перспективы развития различных политических процессов. Своего рода план, благодаря которому через диалог и поиск компромиссов мир может прийти к согласию.

Беларусь никому не угрожает, ведет открытую политику. И главное, о чем не раз говорил глава государства, в том числе и в этом интервью, наша страна готова к диалогу и сотрудничеству. Это касается прежде всего экономических вопросов, подчеркивают эксперты. Беларусь всегда проводила многовекторную политику, поскольку для среднеевропейского государства с открытым рынком необходимо иметь отношения добрососедские, партнерские в любой точке мира. Главный подход – это взаимное уважение интересов. Беларусь заинтересована в выстраивании гармоничной архитектуры международных отношений, когда страны воздерживаются от применения силы, руководствуются национальными интересами в торгово-экономических и политических отношениях. И в этом плане, считают аналитики – позиция Беларуси может быть примером для других государств.