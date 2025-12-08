ХК «Динамо-Шинник» на выезде одолел «Стальных Лис» в матче МХЛ

«Динамо-Шинник» победой продолжил выездную серию в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Евгения Летова отправились в Магнитогорск, где встречались с местным клубом «Стальные Лисы». Наши парни вышли вперед на 3-й минуте. Николай Салыго эффектным ударом отправил шайбу в сетку ворот соперника. На экваторе отрезка хозяева восстановили паритет. Однако еще до перерыва Никита Ходорович и Богдан Белкин вновь обеспечили перевес отечественной дружине.

Второй период остался за россиянами, они отличились дважды. Но реванш не заставил себя долго ждать. В заключительной трети Дмитрий Хобян оформил дубль и принес викторию «динамовцем» – 5:3.