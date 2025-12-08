Реализация инициатив, качество жизни и привлечение кадров! Развитие регионов обсудили эксперты
Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?
В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.
Как власти создают условия для комфортной жизни в регионах?
Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси:
За счет создания высокопроизводительных рабочих мест сама заработная плата уже будет подтягиваться. И, конечно же, вопрос снижения межрегиональной дифференциации, в том числе и по заработной плате, он также стоит. Если посмотреть региональный разрез роста заработной платы, то как раз таки он нацелен на то, чтобы в регионах заработная плата росла опережающими темпами города Минска и столичного региона. Для того, чтобы обеспечить заработную плату, в том числе доходную. Хотя не все меряется деньгами. И отдельным гражданам очень важно, пусть эта зарплата будет чуть меньше, но комфортность проживания, на мой взгляд, очень важна. Транспортное сообщение посчитаем, если говорить экономическим языком, затраты на дорогу. Это в минус. То есть мы хотим получить вроде как больше в городе Минске, но в то же время каждый день или неделю ездим туда-обратно, плюс дополнительные расходы. Поэтому каждый человек выбирает для себя сам, что ему комфортнее, где работать, где жить. Но мы хотим создать именно качественное проживание в регионах. Прежде всего для того, чтобы они не скапливались в центре.
Региональные инициативы стимулируют развитие туризма. Рассмотрим на примере Пинска
Ирина Максимюк, первый заместитель председателя Пинского горисполкома:
Чего нам бы хотелось? Нам бы хотелось несколько больше объектов общественного питания, чтобы было в городе. Кафе, рестораны. Их достаточно. Мы выполняем все социальные нормативы по обеспечению посадочными местами. Но мы хотели бы их больше. Мы бы хотели больше гостиничных комплексов, которые бы принимали гостей, которые бы приезжали к нам.
Кирилл Казаков, СТВ:
А есть запрос на это? Знаете, построим гостиницы, а нужны ли они будут?
Ирина Максимюк:
Нужны. В 2025 году я сделала такое очень интересное наблюдение, в период, особенно, когда у нас в Ивановском районе есть прекрасное фермерское хозяйство, которое выращивает тюльпаны. Я думаю, что вся республика об этом знает, и очень многие были на этих тюльпановых плантациях, потом у них были пионовые плантации. И минские туристические фирмы организовали такой маршрут: плантации тюльпановые и город Пинск. И в некоторые выходные было такое количество автобусов с минскими номерами, с гомельскими номерами, с могилевскими номерами, что в центре города, где были предоставлены места для стоянки автобусов, просто не хватало мест. Поэтому мы хотим развивать это направление. И ключевым моментом в развитии этого направления правительством было инициировано дальше развитие инвестиционной деятельности уже в рамках региональной инициативы. И в рамках региональной инициативы два частных предприятия подали заявку на строительство гостиничных комплексов в городе Пинске.
Кирилл Казаков:
Развитие Припятского Полесья. Это программа, в которую в том числе и Пинский район включен?
Ирина Максимюк:
Это включен Пинский район, но не город Пинск. У нас есть разделение территориальное. Но в Пинске тоже гостиницы бы очень пригодились.
Что нужно молодежи для жизни в регионах? Обсудили эксперты
Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси:
Вы знаете, конечно же, мы смотрим. Но ведь каждый регион оценивается по огромной массе показателей. И по одному показателю регион будет на первом месте.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте про зарплату скажем. Самая низкая зарплата. На слуху у нас, например, Шарковщинский район, Витебская область. Шарковщина почему-то отдувается за всех.
Мария Мажинская:
Я к чему? Это к нашему вначале тезису о том, что Ветковский район тоже нельзя сказать, что этот район впереди, так скажем, нашей десятки, двадцатки. Но обратите внимание, вопрос у населения – негде работать. И что заработная плата маленькая. А где развлекаться?
Алена Сырова, СТВ:
Это как раз таки говорит о том, что для того, чтобы молодые специалисты оставались в тех или иных районах и регионах, принято считать, что им нужно дать жилье, организовать комфортное проживание. Но мы же понимаем, что у молодых людей появляются дети и дальше многие говорят о том, что мы хотим переехать куда-то в более крупные города для того, чтобы мой ребенок получил более качественное образование, больше шансов на какое-то всестороннее развитие и так далее. Понятно, что, наверное, в каждой деревне, в каждом агрогородке мы не сможем оказать тот перечень услуг, который на сегодня есть в больших городах. Но по какому-то базовому минимуму, если есть такой запрос, наверное, можно определиться.
Мария Мажинская:
Базовый уровень, конечно, и он, в принципе, у нас у всех выполняется. Наша задача – привлечь частный сектор в сферу услуг. И для этого мы внедряем определенные и финансовые инструменты, прорабатываем сейчас с банками наиболее комфортные кредитные условия для бизнеса в сфере услуг. И вот туризм прежде всего в регионах. То есть, если частный бизнес хочет приходить, приходите на рыночных условиях в город Минск. А вот для того, чтобы создать дополнительное, комфортное, в том числе и сферу услуг качественную в регионе, мы тебе предоставим определенное благо, ресурсы на льготных условиях. И это сейчас очень история интересная. Как правильно сказала коллега, в Пинске у нас уже поступают такие заявки от частного сектора на создание гостиничных комплексов. То, чего действительно у нас не хватает.
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