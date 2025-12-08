Реализация инициатив, качество жизни и привлечение кадров! Развитие регионов обсудили эксперты

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях? В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы. Как власти создают условия для комфортной жизни в регионах?

Мария Мажинская, заместитель министра экономики Беларуси:

За счет создания высокопроизводительных рабочих мест сама заработная плата уже будет подтягиваться. И, конечно же, вопрос снижения межрегиональной дифференциации, в том числе и по заработной плате, он также стоит. Если посмотреть региональный разрез роста заработной платы, то как раз таки он нацелен на то, чтобы в регионах заработная плата росла опережающими темпами города Минска и столичного региона. Для того, чтобы обеспечить заработную плату, в том числе доходную. Хотя не все меряется деньгами. И отдельным гражданам очень важно, пусть эта зарплата будет чуть меньше, но комфортность проживания, на мой взгляд, очень важна. Транспортное сообщение посчитаем, если говорить экономическим языком, затраты на дорогу. Это в минус. То есть мы хотим получить вроде как больше в городе Минске, но в то же время каждый день или неделю ездим туда-обратно, плюс дополнительные расходы. Поэтому каждый человек выбирает для себя сам, что ему комфортнее, где работать, где жить. Но мы хотим создать именно качественное проживание в регионах. Прежде всего для того, чтобы они не скапливались в центре. Региональные инициативы стимулируют развитие туризма. Рассмотрим на примере Пинска

Ирина Максимюк, первый заместитель председателя Пинского горисполкома:

Чего нам бы хотелось? Нам бы хотелось несколько больше объектов общественного питания, чтобы было в городе. Кафе, рестораны. Их достаточно. Мы выполняем все социальные нормативы по обеспечению посадочными местами. Но мы хотели бы их больше. Мы бы хотели больше гостиничных комплексов, которые бы принимали гостей, которые бы приезжали к нам. Кирилл Казаков, СТВ:

А есть запрос на это? Знаете, построим гостиницы, а нужны ли они будут? Ирина Максимюк:

Нужны. В 2025 году я сделала такое очень интересное наблюдение, в период, особенно, когда у нас в Ивановском районе есть прекрасное фермерское хозяйство, которое выращивает тюльпаны. Я думаю, что вся республика об этом знает, и очень многие были на этих тюльпановых плантациях, потом у них были пионовые плантации. И минские туристические фирмы организовали такой маршрут: плантации тюльпановые и город Пинск. И в некоторые выходные было такое количество автобусов с минскими номерами, с гомельскими номерами, с могилевскими номерами, что в центре города, где были предоставлены места для стоянки автобусов, просто не хватало мест. Поэтому мы хотим развивать это направление. И ключевым моментом в развитии этого направления правительством было инициировано дальше развитие инвестиционной деятельности уже в рамках региональной инициативы. И в рамках региональной инициативы два частных предприятия подали заявку на строительство гостиничных комплексов в городе Пинске.

Кирилл Казаков:

Развитие Припятского Полесья. Это программа, в которую в том числе и Пинский район включен? Ирина Максимюк:

Это включен Пинский район, но не город Пинск. У нас есть разделение территориальное. Но в Пинске тоже гостиницы бы очень пригодились. Что нужно молодежи для жизни в регионах? Обсудили эксперты