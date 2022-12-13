Максимилиан Кра: люди в Брюсселе не понимают, что моральным превосходством не закроешь дыры в экономике

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии: Наши Балтийские страны могли бы стать подходящими мостами, как когда-то Испания была мостом между Латинской Америкой и Европейским союзом. Мы могли бы ориентироваться на этот положительный пример, учитывая, как много русскоговорящих людей, понимающих Россию, проживает в наших странах. Однако происходит обратное. Прибалтика помогает возводить этот самый железный занавес.

Максимилиан Кра, депутат Европарламента от Латвии:

Еще недавно действительно существовала надежда на создание моста, который позволил бы построить экономическое сотрудничество и обеспечить культурный обмен между Западной Европой с одной стороны и Россией и остальными постсоветскими странами с другой. Если бы это произошло, Европа обрела бы большую политическую независимость и больше возможностей, по сравнению с периодом холодной войны. Она смогла бы сотрудничать как с Востоком, так и с Западом. Однако если мы сейчас возвращаемся к состоянию холодной войны и лишь возводим новый железный занавес, то можем иметь тесные связи только с Западом, Соединенными Штатами.

По сути, проигравшим оказался Европейский союз, та как мы потеряли политические перспективы и теперь играем роль младшего брата США в их глобальной стратегии. Это большая потеря для нас, и люди в Брюсселе не понимают, что мы теряем возможность. По их мнению, взамен мы получаем много в моральном плане. Рано или поздно они осознают, что моральным превосходством сыт не будешь и что им не закроешь дыры в экономике. Нам придется дождаться этого момента, чтобы изменить политический курс. А пока нас ожидает волна бурного энтузиазма от осознания морального превосходства, ради которого все готовы пожертвовать как экономикой страны, так и политическими возможностями.