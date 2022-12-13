«Вместо мостов война». Беларусь могла стать связью между ЕС и Россией – что помешало?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В этом году руководство Евросоюза усугубило и без того напряженные отношения с Республикой Беларусь. Уверена, вы понимаете, что вместе с этим чиновники в Брюсселе игнорируют экономические последствия для Европы, к которым такой политический курс может привести, а также ту роль, которую Минск в прошлом играл в урегулировании текущего конфликта. Есть ли шанс, что в следующем году Брюссель изберет путь более конструктивного диалога? Или все-таки не стоит рассчитывать на улучшение отношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь?

Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:

К моему большому сожалению, без смены элиты правительств в европейских странах отношения будут лишь усугубляться. Конечно, мы наблюдаем и двойные стандарты. Помню, например, как при создании проекта Восточного партнерства Беларусь не была включена в него под предлогом того, что Лукашенко – «последний диктатор Европы». Затем был провозглашен еще один диктатор – Владимир Путин, после чего Беларусь стала пешкой в политической игре. Я тогда была членом делегации ЕС в Беларуси, когда Минск решил избрать многовекторную политику. После этого белорусские представители были приглашены на саммит в Брюссель и так далее. К моему сожалению, вся европейская политика сейчас свелась к разделению мира на белое и черное, на плохие страны и хорошие. Увы, Беларусь даже была упомянута в последней резолюции, в которой Россия признавалась страной – спонсором терроризма. Беларусь не была указана в названии резолюции, однако фигурировала в ее тексте. Надежда Сасс:

Как ни прискорбно, мы не видим никакого стремления разрушить эту стену непонимания.