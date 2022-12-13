«Вместо мостов война». Беларусь могла стать связью между ЕС и Россией – что помешало?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В этом году руководство Евросоюза усугубило и без того напряженные отношения с Республикой Беларусь. Уверена, вы понимаете, что вместе с этим чиновники в Брюсселе игнорируют экономические последствия для Европы, к которым такой политический курс может привести, а также ту роль, которую Минск в прошлом играл в урегулировании текущего конфликта. Есть ли шанс, что в следующем году Брюссель изберет путь более конструктивного диалога? Или все-таки не стоит рассчитывать на улучшение отношений между Европейским союзом и Республикой Беларусь?
Татьяна Жданок, депутат Европарламента от Латвии:
К моему большому сожалению, без смены элиты правительств в европейских странах отношения будут лишь усугубляться. Конечно, мы наблюдаем и двойные стандарты. Помню, например, как при создании проекта Восточного партнерства Беларусь не была включена в него под предлогом того, что Лукашенко – «последний диктатор Европы». Затем был провозглашен еще один диктатор – Владимир Путин, после чего Беларусь стала пешкой в политической игре. Я тогда была членом делегации ЕС в Беларуси, когда Минск решил избрать многовекторную политику. После этого белорусские представители были приглашены на саммит в Брюссель и так далее. К моему сожалению, вся европейская политика сейчас свелась к разделению мира на белое и черное, на плохие страны и хорошие. Увы, Беларусь даже была упомянута в последней резолюции, в которой Россия признавалась страной – спонсором терроризма. Беларусь не была указана в названии резолюции, однако фигурировала в ее тексте.
Надежда Сасс:
Как ни прискорбно, мы не видим никакого стремления разрушить эту стену непонимания.
Эрве Жювен, депутат Европарламента от Франции:
Это действительно так. Политика сейчас и правда свелась к разделению мира на белое и черное. В жизни все не так. Не бывает такого, чтобы одни были абсолютно хорошими, а другие абсолютно плохими. Я не раз за последние годы голосовал за то, чтобы у Европейского союза было два моста с Россией. Первым должна была стать Молдова, ее бывший президент Игорь Додон, а вторым – Беларусь. Сейчас западная пропаганда и западные политики делают из Беларуси врага, задаваясь вопросом, объединится ли Беларусь в итоге с Россией. Мне печально от этого, так как Беларусь представляла собой идеальный мост между Восточной Европой и Азией с одной стороны и Западной Европой с другой. На данный же момент, к сожалению, мы потеряли очень много возможностей для возведения мостов. Мы лишь сожгли те, что были. И теперь я повторюсь: мы находимся в очень опасном положении, где вместо мостов война.
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