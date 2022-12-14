«8 лет назад стремление к миру звучало искренне». Зачем Меркель и Порошенко обманули всех в Минске?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Глубоко в суть заявлений от Меркель заглянул Президент в перерыве на саммите ЕАЭС: «Они, якобы, провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина, и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто».

Более многосложный сценарий вполне допустим, если рассмотреть слова бывшего канцлера с позиции психологии. Мог сработать тот же ряд механизмов, что и внутри любого небольшого сообщества: за счет отношений с условной «звездой» кто-то стремится повысить свой социальный статус. И нередко избегают контактов с объектами травли, лишь бы по аналогии не травили. Ведь избирая себе изгоя, сообщество склонно пренебрегать даже тем, кто проявит себя его другом. Так, за компанию.

Как одну из возможных причин поведения Меркель называет и наш Президент: своим заявлением бывший канцлер оправдывается. Так, ссылаясь на некий обман России, она могла пытаться уберечь свой социальный статус. Опасаясь внешней политической травли за ту позицию, которую все тогда одобряли и которую напрочь не принимают сейчас. Возможно, и Меркель «призналась» из страха, пытаясь избежать беспощадной критики. Какими бы ни были мотивы у заявления бывшего канцлера, ее слова ставят ребром вопросы доверия. И благородства в контексте политических отношений. А там как в простой мирской жизни, где несложно быть другом для лидера, когда тот пребывает в почтении. И сложнее продолжить дружить, если из него попытаются сделать изгоя. Если допустить на минуточку, что признания Меркель верны, это лишь подтверждает, что военный конфликт вызревал не из позиций России. А пришел из Украины планомерными чужими молитвами. При таком сценарии «обман» Порошенко и Меркель был бы возможен.

Но есть еще основание полагать, что дело было немного не так. И полный рот политической неправды у Порошенко и Меркель как раз сейчас. Президент обозначил эту причину как желание оставаться в тренде. Мотив, который мог бы толкать их обоих на резонансные заявления кроется в личностной психологии. Как прошлый президент Украины, так и сама бывший канцлер, покинув свой управленческий пост, остались вне политической игры. А потребность что-нибудь значить осталась. Как и бывает в подобных случаях, оказаться вне динамики профессионально-рабочих дел для человека совсем непривычно. Несвойственно.