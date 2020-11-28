Алексей Дзермант: они очень боятся возвышения Китая, возвращения России на международную арену

Новости Беларуси. В гостях авторской программы «Азаренок. Тайные пружины политики – 2020» политолог, писатель Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, корреспондент:

Вчера Президент поделился сообщениями разведки. Для кого-то это стало откровением, кто-то об этом догадывался. Мне интересно ваше мнение: как делается политика, все ли мы видим на форумах, саммитах и переговорах или есть некие тайные пружины?

Алексей Дзермант, политолог:

Безусловно, есть публичный формат политики и дипломатии, а есть то, что не проговаривается и обычно даже не озвучивается ни в каких публичных форматах. То есть реальные замыслы политиков, особенно тех, кто хочет влиять на очень большие территории, тех, кто преследует какие-то свои геополитические цели. Безусловно, это все тайный, невидимый невооруженным взглядом пласт политической жизни. И да, иногда мы узнаем именно из донесений разведслужб, спецслужб, либо в результате каких-то журналистских расследований это становится достоянием общественности, предается гласности. Но, конечно, большинство из мотивов политиков и политических действий, как правило, скрыто за ширмой и становится известным далеко не сразу. Иногда – через десятилетия только. Власти современной Польши делают ставку на экспансионизм, вмешательство во внутренние дела соседних государств Григорий Азаренок:

Давайте обсудим конкретно, что вчера сказал Президент. Читайте также: «Будущее Беларуси принципиально для Польши». Александр Лукашенко процитировал отрывки из секретного документа Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза Структуры Евросоюза готовили здесь госпереворот, основную роль сыграла Польша. Интересно мне, это рука Европы или каких-то других сил?

Алексей Дзермант:

Ну, смотрите. Польша действительно выполняет роль такого форпоста Евроатлантики. Они находятся на пограничье с нами, с евразийским пространством, которое интегрируется в евразийский блок. Соответственно, как внутри Польши есть силы, которые хотели бы на нагнетании, конфронтации, организации экспансии дальнейшей Запада и заработать, и подняться политически в своей стране, и, естественно, получить деньги от более мощных государств или из Брюсселя, из Вашингтона. И на этом они стоят свою политику. То есть Польша действительно, власти современной Польши делают ставку на экспансионизм, вмешательство во внутренние дела соседних государств. Прежде всего нашего, которое не подчиняется тем, скажем так, догматам, в которые верят в Европе, на Западе. Это, конечно, сильно их раздражает. Поэтому они пытаются играть, с одной стороны, в построение своей неоимперии, где прежде всего польское влияние и доминирование будет, но на это берут подряды в Брюсселе и Вашингтоне. Нужно понимать, что западные элиты – это неоднородное явление Григорий Азаренок:

Вы на своем YouTube-канале развивали тему элит. Элит не просто какого-то политического истеблишмента, а элиты – это в том числе разведслужбы, и политические структуры, и идеологи те или иные. Западные элиты – что мы понимаем под этим словом? Что они хотят, какие у них цели, задачи и идеология? Какие методы борьбы? Алексей Дзермант:

Нужно понимать, что западные элиты в том числе (да и любые, наверное) – это неоднородное явление. Элитарные группы, конгломераты состоят, например, в Европе, из представителей древних аристократических родов, богатых людей и представителей политического, военного, спецслужбистского истеблишмента. То есть это некая прослойка, имеющая понимание высшей степени, что реально происходит в мире. Они контролируют финансы, политику и СМИ.

Если видят какое-то богатое самостоятельное государство и не могут его взломать, они используют любые тараны Григорий Азаренок:

Вот их методы борьбы. Очень много теорий касательно башен-близнецов. Мы не будем вдаваться в конспирологию, просто сам факт, что политическую выгоду США от этой трагедии получили очень большую, что наводит на мысли. Мы знаем другие разные примеры: что они поддерживали, допустим, сепаратистов в Чечне, которые захватывали роддома, устраивали теракты. Алексей Дзермант:

Вы знаете, в этом мире, который определяется правилами – в общем-то, они установили некие нормы поведения – наверное, о морали и этике говорить не приходится. Ведь мы видим, что любые события, которые можно повернуть себе на выгоду в политическом и экономическом плане – они это делают без зазрения совести. Если там нужно положить, например, как в Украине, в Киеве, сто человек, они это делают. А потом уже никто не разбирается, главное – достичь цели. Собственно говоря, это они хотели провернуть и у нас. Но не удается раскачать, нет этого взрыва общественного возмущения, потому что люди понимают, что здесь нечисто со всеми этими людьми, которых пытаются представить в качестве сакральной жертвы. Но на самом деле они не останавливаются ни перед чем. Главное – достичь цели. Цели ставят какие? Если видят какое-то богатое самостоятельное государство, которое более-менее успешно, и они не могут его взломать, они используют любые тараны – медийные, провокативные, спецслужбистские, вкачивают деньги – чтобы получить потом гораздо больше. Поэтому только деньги и абсолютный цинизм в политических отношениях.

Как только Советский Союз исчез, эти элиты поняли, что у них огромная добыча на разграбление, что они полновластные хозяева и могут творить все, что хотят. А сейчас, когда, собственно, и их институты, их государства подтачиваются изнутри теми самыми проблемами, которые они не решали долгие годы, у них начинаются психоз и истерия. Они пытаются, с одной стороны, подобрать из окружающего пространства все, что плохо лежит, усилить свое влияние где-то, чтобы это переключало повестку с внутренних проблем на внешние. Они очень боятся возвышения Китая, возвращения России на международную арену, укрепления ее какого-то влияния и союзов вместе с Россией. И поэтому они усиливают свое давление, понимая, что, в общем-то, в новом мире у них уже будет далеко не первая скрипка и придется делиться, придется смириться с тем, что появляются другие полюса. Они этого очень не хотят и всеми силами стараются ослабить, условно говоря, новых лидеров мира. Сочетание собственной внутренней нашей силы и воли с внешней поддержкой позволяет нам выстаивать в столкновении с этими монстрами Григорий Азаренок:

Мы имеем дело с очень серьезным соперником. Соперником, который свалил Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, Слободана Милошевича. Разрушал целые государства, перекраивал контент под себя. Но в Беларуси он уже в третий раз обламывает зубы. Как вы думаете, почему? И что нужно делать, чтобы стоять дальше?

Алексей Дзермант:

Во-первых, у нас достаточно здоровое общество. И наши элиты, которые плоть от плоти этого общества, тоже достаточно здоровы. То есть они не коррумпированы, как те же элиты, например, в Молдове и в Украине. У них нет по большому счету денег, финансов на Западе, чтобы ими можно было манипулировать, как, например, Януковичем. То есть они выстраивают государство для жизни. В основном именно для жизни простых людей. То есть это не попытка элит подгрести под себя все и уехать с этими наворованными деньгами куда-то на Запад. Это первое. И вот этот здоровый элемент, он проявляется, конечно, и в силовиках, которые стоят. Здоровый элемент проявляется в воле нашего лидера политического, который не то что не боится, он не намерен и не планирует никуда убегать. Он будет стоять за страну. И люди в большинстве своем, силовики ему верят, и поэтому с ним стоят до конца. Ну и второе, конечно, – наш курс на братские, союзные отношения с Россией. Они тоже предоставляют нам определенный зонтик безопасности. И вот сочетание собственной внутренней нашей силы и воли с внешней поддержкой позволяет нам, в принципе, выстаивать в столкновении с этими монстрами, которые, как вы правильно сказали, сломили столько режимов. Эти режимы, которые в Европе установились, особенно в последнее время – они раздражают многих граждан у себя Григорий Азаренок:

Вы знакомы по крайней мере с трудами (может быть, лично) западных элитариев. Мне интересно: наследники Гюго, Данте, Бальзака и так далее – им не опостылело жить под женщинами-министрами обороны, которые гинекологи? Под этой всей ЛГБТ историей? Под этой всей глобалистской структурой? Они, наверное, все-таки с завистью смотрят на сильного лидера, на прекрасных мужчин-силовиков, на здоровое государство. Есть такой момент?