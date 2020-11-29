Дмитрий Рябихин о белорусских миротворцах: «Опыт, который мы получаем в кризисных регионах мира, он бесценен»

На сегодняшний день ООН держит миротворцев в 13 точках: семь из них расположены в Африке, две (формально) в Европе и четыре в Азии – из них три на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самой «востребованной» у миротворцев страной является Судан, от которого не так давно откололся Южный Судан – здесь находится аж три миссии. Также «голубые каски» действуют в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Западной Сахаре.

В Европе неспокойно в Косово и на Кипре, северная часть которого позиционирует себя как Турецкая Республика Северный Кипр. А вот на территории бывшего СССР миротворческих формирований ООН нет. Но работают миссии ОБСЕ в Украине (следят за соблюдением перемирия на Донбассе), Молдовы (конфликт в Приднестровье). И вот уже этой осенью российские миротворцы полетели в Нагорный Карабах, за который в очередной раз вспыхнула война между армянами и азербайджанцами.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Миротворцев в Беларуси готовят с 2004 года. В деле миссия уже с 2010 года, в 2020-м своеобразный юбилей. Расскажите о своем участии, ведь вы тоже стояли у истоков этого направления.

Дмитрий Рябихин, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Мне посчастливилось с 2004 года практически принимать участие в мероприятиях по подготовке в Вооруженных Силах Республики Беларусь к вероятному участию в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Когда проводилось экспериментальное учение с одним из подразделений, 120-й механизированной бригадой, по миротворческому направлению, совместное учение проводилось в Российской Федерации. А уже в 2005 году было принято решение о формировании штатного миротворческого подразделения, и мне посчастливилось стать командиром этого подразделения.

«Тяжело смотреть, как страдает местное население, на количество беженцев, которые есть в регионе» В 2014 году непосредственно в самой миссии я занимал должность штабного офицера, начальника стратегического диалога, и одной из основных задач данного отдела была координация деятельности между структурными подразделениями миротворческой миссии и Вооруженными Силами Ливана. Выезжал и в подразделения, которые находятся на линии соприкосновения, вдоль так называемой «голубой линии», после несоприкосновения конфликтующих сторон. В большей степени тяжело смотреть, как страдает местное население, на количество беженцев, которые есть в регионе. Анастасия Дехтяр:

Вы сталкивались с мультикультурализмом? Получается, что с восточным тонким менталитетом. Насколько сложно с этим было работать? Приходилось же наверняка интегрироваться, изучать и культуру в том числе для того, чтобы найти общий язык.

«Обстановка и отношение местного населения к миротворцам очень положительные» Дмитрий Рябихин:

Что касается Ливана, сама страна очень богата не только природой, но и людьми, этническим и религиозным составом. При выполнении задач, при том же патрулировании, проезжаешь деревни и христианские, и мусульманские, и различных ответвлений данных религий, общаешься с теми или другими людьми. В целом, обстановка и отношение местного населения к миротворцам очень положительные, о негативных случаях я вообще никогда не слышал. Анастасия Дехтяр:

Сколько сейчас в миротворческой командировке в Ливане?

Дмитрий Рябихин:

В настоящее время из Вооруженных Сил в Ливане находятся семь военнослужащих. Три военнослужащих занимают должности штабных офицеров, четыре – это медики: два доктора и две медсестры. Основу нашего контингента составляют медицинские специалисты. Назовем это изюминкой, что касается Республики Беларусь. Данные военнослужащие выполняют задачу не только в интересах стабилизации обстановки, но и по оказанию помощи военнослужащим и местному населению. Они выполняют задачи гуманитарного характера.

Уровень подготовки наших специалистов реализуется там, где это необходимо, в кризисном регионе мира Тот уровень подготовки, который есть у наших специалистов, практически реализуется там, где это необходимо, в кризисном регионе мира, и всесторонне оказывается помощь нашими представителями. Наши специалисты получают только положительные отзывы. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и достигнутыми договоренностями с Организацией Объединенных Наций, наши военнослужащие выполняют там задачи в срок до 12 месяцев. Анастасия Дехтяр:

Касаемо законодательства, какими актами это все регулируется?

Дмитрий Рябихин:

Порядок направления военнослужащих наравне с другими гражданами Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности определен в законе Республики Беларусь. Там даны все основы о порядке направления. То, что касается отбора кандидатов для участия в деятельности по поддержанию международного мира, в большей степени определяется Постановлением Совета министров, в котором предусмотрены вопросы в том числе прохождения медицинского отбора и требования к кандидатам. Это и языковая подготовка, и многие другие вопросы.

«Всегда военнослужащие имеют возможность совершенствовать свой уровень подготовки» Комплектуется с учетом таких критериев, как требования к военнослужащим, которые проходят в силах специальных операций – это и физическая подготовка, и психологическая. Всегда военнослужащие имеют возможность совершенствовать свой уровень подготовки. Если мы приводим пример языковой подготовки, то начинается с базовой подготовки, которая проходит в учреждении образования, совершенствуется уровень знания иностранного языка.

В последующем он проходит базовый 500-часовой курс, усовершенствованный курс 300-часовой, курс военной терминологии 60-часовой, после чего он может быть кандидатом для направления за пределы Республики Беларусь, в языковые центры Вооруженных Сил иностранных государств либо для прохождения специализированных курсов в этих же центрах.

Мероприятия отборов у каждой организации свои. Говорим мы об ООН или о другой организации – как правило, предъявляются определенные требования к кандидатам, кандидатуры рассматриваются соответствующими структурными подразделениями органов управления данной организации. При необходимости данные кандидаты проходят письменное и устное собеседования с лицами, которые отбирают. В последующем принимается решение о комплектовании данными кандидатами соответствующих должностей. Анастасия Дехтяр:

Кто такой белорусский миротворец, каким функционалом, каким багажом знаний и умений он обладает? Говорят, что там есть даже женщины.

«Никогда военнослужащий не будет направлен в район выполнения задач без соответствующей подготовки» Дмитрий Рябихин:

Если брать в целом, белорусский миротворец (мы сейчас говорим о кандидатах от Вооруженных Сил) – это не обязательно специалист, который проходит службу в миротворческом подразделении наших Вооруженных Сил. Данные кандидаты отбираются в соответствующих подразделениях, предъявляется к ним ряд требований, они проходят соответствующую подготовку. Никогда военнослужащий не будет направлен в район выполнения задач без соответствующей подготовки. Более того, необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности направляются только военнослужащие, проходящие службу по контракту. То есть это контрактники, офицеры и прапорщики.

Оно является уникальным подразделением в Вооруженных Силах. В данном подразделении любая должность может быть замещена военнослужащей женщиной – от стрелка до командира. В настоящее время в подразделении проходят службу три военнослужащих женщины, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, в том числе на крайних учениях, которые проводились в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Любой гражданин Беларуси может быть направлен для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности при соблюдении определенных условий Если мы говорим о гражданских специалистах, то понятно, что в подразделении они не могут службу проходить, но в соответствии с нашим законодательством любой гражданин Республики Беларусь может быть направлен для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности при соблюдении определенных условий. В законе все это прописано.

Анастасия Дехтяр:

Получается, что у нас уже 10 лет сотрудничество с Ливаном. Есть ли еще какие-то точки, в которых мы гипотетически можем работать? Как ведется с этим работа, расширение географии? Дмитрий Рябихин:

Министерством обороны проводится серьезная работа по рассмотрению вопросов о расширении участия Вооруженных Сил Республики Беларусь в целом в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Был организован ряд визитов в разные миссии, Организации Объединенных Наций в том числе. Изучались возможности направления нашего подразделения, заинтересованность принимающей стороны, условия размещения.