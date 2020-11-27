Александр Лукашенко: это американская идея, при Шушкевиче они начали реализовывать её. Но я враг номер один, поскольку сорвал её

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Праге один из беглых – Латушко – в разговоре с одним из министров иностранных дел, скажу прямо, Чехии, это же у них оплот там – заявил следующее, цитата: «У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. Есть Координационный совет оппозиции, международное сообщество поддерживает изменения в Беларуси. Возможности России ограничены, нам необходимо международное признание Координационного совета», – ну, он же в Координационном.

Там Тихановская сама по себе, Координационный совет и еще какой-то Совет менеджеров – уже три правительства создали в Польше и Литве для Беларуси. «Координационный совет», – продолжаю цитату – «полагает, что главная цель состоит в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко и поддержанной Путиным». То есть, помнишь, я говорил, не зная этого, никакая Конституция им не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны. «Координационный совет считает, что военное решение проблемы должно быть – этой возможностью пренебрегать нельзя. Координационный совет рассматривает Россию как агрессора, выступает за независимость, суверенитет, территориальную целостность Беларуси, поддерживает идею создания союза Польши, стран Балтии и Беларуси», – евроатлантический союз, санитарный кордон, Украина уже их, от России отделиться. Это американская идея, которая была мною сорвана в середине 90-х, при Шушкевиче они начали реализовывать ее. Но я враг номер один, поскольку сорвал ее.