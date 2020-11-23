Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны

Александр Ивановский, политолог:

Действия, которые должны осуществляться по отношению к этим товарищам, попадают под программы антитеррора. Это первое. Второе, что надо отметить, – что ставшие в последнее время модными слова о том, что мы насмотрелись, начитались в каналах, рассматриваться будут как подготовка сознательная к проведению этих акций. Это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны. И идея эта идет из-за рубежа, однозначно. А те исполнители, которые в этом деле участвуют, должны понимать всю меру ответственности, которую они возлагают на себя.

Сегодня концентрация идет от «Черных пауков». Это 77-я бригада, которая работает. И не один, не двое этих мальчиков, а до 2 000 сотрудников, которые есть и разрабатывают саму идею проведения цветной революции на нашей территории. Достаточно почитать те же самые сведения, которые идут по этой части, да и заявления официальных лиц, руководителей СВР.