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Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны

23 ноября 2020 16:25
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Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи диверсий на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны-1

Александр Ивановский, политолог:
Действия, которые должны осуществляться по отношению к этим товарищам, попадают под программы антитеррора. Это первое. Второе, что надо отметить, – что ставшие в последнее время модными слова о том, что мы насмотрелись, начитались в каналах, рассматриваться будут как подготовка сознательная к проведению этих акций. Это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны. И идея эта идет из-за рубежа, однозначно. А те исполнители, которые в этом деле участвуют, должны понимать всю меру ответственности, которую они возлагают на себя.

Сегодня концентрация идет от «Черных пауков». Это 77-я бригада, которая работает. И не один, не двое этих мальчиков, а до 2 000 сотрудников, которые есть и разрабатывают саму идею проведения цветной революции на нашей территории. Достаточно почитать те же самые сведения, которые идут по этой части, да и заявления официальных лиц, руководителей СВР.

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Ивановский # Фотофакт

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