Александр Лукашенко: мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ноябрь месяц – интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств». Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: «Ну почему ты украинцев поддерживаешь?» Да я не поддерживаю. Я занял тут позицию «два брата дерутся». А вдруг понадобится кому-то там разводить и прочее? Но россияне очень обижались: Крым не признаешь, это не делаешь, на Донбассе там не помогаешь. Хотя, следуя логике Запада, я обязательно должен был, даже несправедливо если Россия себя ведет, стоять на их стороне. Это логика. Это я вам говорю как опытный человек, который уже видел многое. Но я все-таки занял позицию «ну, это же наши, ну это же украинцы, ну как-то жаль». И Путин с этим смирился.

Мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза, не буду называть. Вам зачитаю, как он оценивает. «Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках белорусского государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем (страну называет) свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство, должен быть четкий контроль управления силовым блоком. Мы должны учиться на опыте Беларуси. У нас должна быть сильная идеологическая основа, мы должны быть готовы каждый раз меняться, понимая изменения в обществе, приход новых поколений. Нам нужны сильные национальные государства. Мы должны ограничить прибыль большого капитала (то есть буржуев ограничить) и дать людям больше, чтобы предотвратить драматические социальные изменения (чтобы не было социальных конфликтов)». Вот, пожалуйста – чем мы не похожи на вот то, что заявляют?