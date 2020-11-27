«Будущее Беларуси принципиально для Польши». Александр Лукашенко процитировал отрывки из секретного документа

Новости Беларуси. По-настоящему сенсационную новость сообщил 27 ноября Президент. Александр Лукашенко раскрыл информацию государственной важности о подготовке переворота в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы переданы спецслужбами этим утром. Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? О тех, кто руководил и пытается управлять операцией по уничтожению нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Будущее Беларуси принципиально для Польши». Вы слушайте внимательно, это оригинал. «Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше». Не принадлежали – принадлежат! «Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов – сейчас около 8 000 их в Польше обучается, – упрощение правил пересечения границы, работы в Польше, поддержка независимых СМИ и НПО. НАТО – Североатлантический альянс военный – должно учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши. Эти силы могут быть задействованы, если белорусское государство продолжит применять силу». Сейчас я посмотрю, это какой период, чтобы вы понимали, почему. Это как раз, по-моему, август – после выборов. А я недавно эту информацию получил. У меня была другая информация, почему я говорю, что мне пришлось Вооруженные Силы приводить в чувства и реагировать. Я не имел права сидеть – потом, как в 1941 году, за месяц Беларусь прошили и подошли к Смоленску.

Далее, он же: «Победа революции в Беларуси – также национальный интерес Польши. Победа белорусской демократии усилит наш авторитет. Время для прямых переговоров» – это конец августа – «между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий», – то есть реагировать по событиям. Вот почему они всегда создавали тут какую-то проблему, чтобы взбудоражить людей. «Мы должны ждать и следовать развитию событий. Люди устанут, белорусский рубль будет обесцениваться, наступит гиперинфляция». И дальше: «Польша предлагает создать ситуацию в Беларуси, когда люди будут голодны, когда они не смогут приобрести основные товары, так как магазины будут пусты. Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса». Вот их замыслы. Далее, здесь же: «Мы предложили создать оперативную группу в Варшаве для отслеживания белорусских событий, подготовки рекомендаций для руководителей стран ЕС. Оперативную группу может возглавить руководитель в ранге посла. Мы надеемся включить в нее дипломатов, военных и специалистов в области разведки». Конец августа – сентябрь 2020 года.