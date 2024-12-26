Председательство переходит к Беларуси – подводим итоги саммита лидеров стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге

Главные политические новости 26 декабря приходят из всесезонного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области. Именно здесь встретились лидеры стран Евразийского союза, чтобы накануне Нового года по традиции подвести итоги уходящего и наметить планы на будущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2025-й для Минска в этом формате будет особенным. Беларусь председательствует в ЕАЭС. Общаясь с евразийскими коллегами, Александр Лукашенко озвучил белорусские планы на этот период, а также предложил следующий саммит провести в нашей столице. И хотя армянский премьер предпочел общаться с Президентами в формате онлайн, к обсуждению за евразийским столом переговоров подключились представители Кубы и Ирана, а также лидер Узбекистана. И это еще одно подтверждение того, что наш союз привлекателен на внешнем контуре. Впрочем, неформальный саммит – и это уже многолетняя традиция – отличная возможность президентам пообщаться персонально. А для журналистов – возможность в кулуарах задать лидерам вопросы. О Европе, будущем канцлере Германии и «роще Орешников» в Беларуси репортерам рассказал Александр Лукашенко. Алена Сырова о политических итогах этого дня.

Рабочий день белорусского Президента на саммите ЕАЭС начался традиционно. Приятная стабильность в череде тех, что с приставкой «не». Взять хотя бы неполный состав участников саммита и новое, со вчера знакомое, место его проведения. Лукашенко ответил журналистам, зачем наколол дров перед саммитом.

В «Игоре» Александр Лукашенко остался после неформального саммита СНГ, довольно аскетичные аутентичные условия нашего Президента не смутили, в то время как другие коллеги предпочли городские отельные условия. Впрочем, возможно, там картинка поярче? Каждому свое, но всесезонный курорт сегодня действительно не в самой своей красе, что перекликается с положением дел в ЕАЭС. О них вчера так или иначе, но зашел разговор с Президентом России, тогда когда участники неформального саммита СНГ разъехались. Продолжили общаться и сегодня – да так, что коллегам пришлось их подождать. Подвести итоги года 2024-го, за успешность которого, официально, коль находится в статусе председателя, армянская сторона на высшем уровне не смогла. Хоть премьер-министр Пашинян не исключал своего приезда после понедельничного положительного результата теста на ковид, самоизоляции и последующих минусов, его приезда не случилось. Хотя, меры санитарной безопасности здесь строго соблюдаются – ни один вирус не проскочит, можете быть уверены – при желании, можно было еще больше защититься. Но надежнее все же онлайн.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Основные приоритеты нашего председательства, как известно, охватывали ключевые направления экономического взаимодействия, создание общих рынков в энергетической сфере, устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Субъективно самым большим достижением за 2024 год можно считать сам факт не только сохранения, но и расширения ЕАЭС. Статус наблюдателя приобрел Иран. Кроме того, ВВП ЕАЭС растет и, по предварительным оценкам, за период функционирования союза совокупно увеличился почти на 16 % в реальном выражении. И такая положительная динамика обеспечена не благодаря, а вопреки.

Владимир Путин, президент России:

Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей. А главное – интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения. На деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств «пятерки», так и евразийского региона в целом, ведет к повышению качества жизни и благосостояния граждан наших стран. Подчеркну, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения. Добавим ко всему национальные особенности и интересы каждого государства и поймем, как непросто искать консенсус. Так, больше двух часов партнеры с 10-летним стажем в узком формате пытались согласовать пять вопросов повестки. В конечном счете все ведь хотят получить экономическую выгоду.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Если смотреть на наши достижения за 10 лет, мы говорим, что союзу сегодня 10 лет исполняется, то взаимный товарооборот стран вырос в два раза. Это линия подтверждения тому замыслу, который был на том этапе, когда мы подписывали договор. Так что в этом плане, конечно, есть достижения. И надо ставить еще более амбициозные задачи. Заседание в широком формате, предполагающее обмен мнениями и присутствие всех участников, наблюдателей, началось с задержкой в несколько часов.

Владимир Путин:

Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса. То, как долго добивались, на формате сказалось и основными чаяниями поделились только страны-наблюдатели.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

Предлагаем на экспортном уровне проработать вопрос о подписании соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений торговли между Узбекистаном и ЕАЭС. Готовы в ближайшее время провести консультации по сближению систем технического регулирования с принятием плана практических действий.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Кубы:

В год десятилетнего юбилея этого важнейшего механизма экономической интеграции мне хотелось бы вновь подтвердить приверженность Кубы к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Лукашенко предложил в мае провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске. Важнейшая задача – создание единого рынка энергоносителей на евразийском пространстве. И все здесь не просто хотя бы потому что изначально у стран пятерки разные стартовые позиции. У России огромные запасы нефти и газа, у Кыргызстана, Армении, Беларуси таких нет. Кроме того, у каждой из стран есть свои двусторонние договоренности о том сколько и по какой цене покупать тот же газ. Беларусь на ближайшее время вообще все устраивает, но мы смотрим шире.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

У каждой страны есть свои соглашения, которые действуют на сегодняшний день. В Республике Беларусь контракт заключен на три года, включая 2025 год. И для нас это прозрачные и понятные ценовые условия, по которым мы будем покупать природный газ Российской Федерации в следующем году. Следующий год как раз и будет для нас отправной точкой для того, чтобы выстроить ценовую политику по покупке природного газа уже на период с 2026 года. Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске.