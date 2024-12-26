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Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске

26 декабря 2024 17:48
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Главные политические новости 26 декабря приходят из всесезонного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области. Именно здесь встретились лидеры стран Евразийского союза, чтобы накануне Нового года по традиции подвести итоги уходящего и наметить планы на будущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко предложил в мае провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Летнее заседание с учетом председательства Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года. Если будут какие-то с вашей стороны предложения, изменения, мы примем дополнительное решение в ходе мероприятия. Ну и хочу попросить как председатель, если нашим наблюдателям интересно наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Николай Воваевич, это вас не касается, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого, внешне по крайней мере, члена нашего союза. Благодарю за внимание.

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске-4

Посыл Александра Лукашенко о живом общении со всеми заинтересованными задел Никола Пашиняна, хоть Президент Беларуси и прямо озвучил: «Николай Воваевич, это вас не касается». И тут началось…

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Спасибо, Александр Григорьевич. Просто хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске. Но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции. Спасибо. 

Александр Лукашенко:
А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Но мы организуем доставку вашей делегации, если нужно.

Лукашенко и Пашинян обменялись мнениями об участии Армении в заседании лидеров ЕАЭС в Минске-6

Никол Пашинян:
Александр Григорьевич, я по этому поводу выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. Я не думаю, что это правильный формат, чтобы обсудить эти вопросы. Просто вы сказали, затронули вопрос, я должен был сразу среагировать, чтобы не было никаких недопониманий. 

Александр Лукашенко:
Ну, мы рассмотрим ваше заявление. 

Никол Пашинян:
А что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит к рассмотрению.

Александр Лукашенко:
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.

Никол Пашинян:
Нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Алена Сырова

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