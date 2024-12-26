Лукашенко предложил в мае провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Минске

От Армении председательство в ЕАЭС перейдет в 2025 году Беларуси – вопрос решенный, коллективно утвержденный. И тут можно быть уверенными в еще более ответственном подходе. Несмотря на то, что Александр Лукашенко по пунктам разбирать основные моменты, которые Беларусь считает приоритетными для проработки, не стал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во время дебатов, как вам известно, в узком составе, дебаты были действительно очень серьезные. От зарплаты до нефти и газа. Поэтому договорились, что мы выступать здесь, члены ЕЭК, не будем. Мы изучим все вопросы, и я вам направлю письменно свои предложения. Последние годы мы, в общем-то, проводим по два заседания Высшего совета в год, как правило, в мае и декабре. Зимняя встреча уже по традиции проходит в гостеприимной России. Нет смысла, наверное, менять нам эту практику, поэтому летнее заседание с учетом председательства Беларуси в органах ЕАЭС предлагаю провести в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом, как это предусмотрено уставными документами. Отступать от сложившейся практики я не буду и предложу организовать эти мероприятия во второй половине мая, примерно 29 мая будущего года. Если будут какие-то с вашей стороны предложения, изменения, мы примем дополнительное решение в ходе мероприятия.