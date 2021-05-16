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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран

16 мая 2021 20:41
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Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-1

Многим из них не нужно объяснять, что такое война. В Руанде кровоточит уже больше века, а новый посол всего четыре года назад сменил военный китель на костюм дипломата. Ну и, конечно же, Багдад, где только-только начинают приходить в себя после разрушительных боевых действий.

Что касается отношения к войне и урокам истории, Минск и Москва уж точно говорят на одном языке.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-3

Но не только это нас интересует в персоне Евгения Лукьянова, который теперь будет представлять интересы России в Беларуси. А еще вот этот любопытный документ, где семиклассник Лукьянов значится в списке учеников 1-й брестской школы в 1966 году.

Но вернемся к самой церемонии вручения верительных грамот – эдакой иллюстрации белорусских интересов на всех континентах. Детали в репортаже Кристины Федорович.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-5

От Центральной Америки до Африки и Аравийского полуострова. Шесть верительных грамот. География широка. А это ли и не есть прямое доказательство того, что наши доверительные отношения без прикрас востребованы на всех континентах? Ирак, Никарагуа, Россия, Руанда, Саудовская Аравия и Сьерра-Леоне. Во главе – общие интересы.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-7

И вот сразу шесть верительных грамот вручены Президенту. Официальный старт дипломатической миссии в нашей стране. Это не просто официальное мероприятие, это еще и про «задать вектор направления». У нас позиция четкая: к диалогу всегда готовы, это отнюдь не дань моде, как принято говорить. Здесь важно обоюдное желание.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-9

Итак, искать и, что важно, находить взаимовыгодные решения с российской стороны будет Евгений Лукьянов. Краткий экскурс: еще в советские времена начал работу на дипслужбе. В его карьере есть такие пункты, как журналист, банкир и даже служба на благо Отечества в Совбезе России. Новый посол лишь две недели как из Риги и просит время, чтобы войти в курс дел.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-11

И, кстати, еще из любопытного: Евгений Лукьянов крайние пять лет проработал дипломатом в Прибалтике, а родом из Ленинграда. А связь вот в чем – в логистике.

О переориентации нефтяных потоков с портов Прибалтики на российские Александр Лукашенко говорил еще в августе 2020 года. Новый посол такой поворот событий оценивает крайне положительно, ведь как иначе, сам стоял у истоков зарождения этой идеи. Как итог: наша экономика ничуть не упустила, а вот страны Балтии заметно переживают.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-13

Раз уж в начале мы громко заявили о широкой географии. Никарагуа. И вновь объединяющее звено: у послов России и Никарагуа образование с пометкой «гуманитарное». Еще из общего – настрой на диалог. Белорусско-никарагуанские отношения – прежде всего поддержка друг друга на международной арене. Да и видна явная заинтересованность в аспекте политическом, торгово-экономическом и других сферах.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-15

Ирак. Из связующего – машиностроение, АПК, фармацевтика, образование и туризм. Наша продукция на прилавках Ирака хорошо известна. Прежде всего это медпрепараты. Речь и о кондитерских, швейных изделиях, продукции деревообработки. Но, как говорится, нет предела совершенству. А потому наметить новые планы – это уже первый шаг к успеху.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-17

Руанда и Сьерра-Леоне на перспективу приметили нашу страну как высокотехнологичного партнера. Речь и о сельском хозяйстве, и об образовании, и о промышленности. Посол Сьерра-Леоне отметил, что у Синеокой за плечами большой опыт, а страна львиных гор (именно так переводится Сьерра-Леоне) как раз ставит задачу ускоренными темпами повысить человеческий капитал и заложить основы будущего развития.

Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-19

И Саудовская Аравия. За 2020 год товарооборот составил 57,7 млрд долларов. Этот показатель в плюсе по сравнению с 2019 годом. Спросом пользуются продукты питания, двигатели, контрольные и измерительные приборы. Да и сфера услуг не дремлет: транспорт, деловые и компьютерные услуги.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-21

Планы намечены. И, как полагается теплой дружеской встрече, за символическим бокалом такие личные для каждого слова.

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Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран-23

Интересно, но факт: трое из шести дипломатов говорили без помощи переводчика. Хотя тут, скорее, стоит сказать про обратную сторону: на каком языке были озвучены предложения, не суть важно. Ведь понятно одно: говорили на едином для всех языке. Языке возможностей и перспектив. И, что важно, вышел диалог на равных, за плечами которого уже есть прочный фундамент взаимоотношений. Да и заглядывая на перспективу, впереди еще отнюдь не один успешный и взаимовыгодный проект с каждой из стран.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Евгений Лукьянов # Кристина Федорович

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