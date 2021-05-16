Позиция чёткая: к диалогу всегда готовы. Всё о встрече Александра Лукашенко с послами шести стран

Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Многим из них не нужно объяснять, что такое война. В Руанде кровоточит уже больше века, а новый посол всего четыре года назад сменил военный китель на костюм дипломата. Ну и, конечно же, Багдад, где только-только начинают приходить в себя после разрушительных боевых действий. Что касается отношения к войне и урокам истории, Минск и Москва уж точно говорят на одном языке.

Но не только это нас интересует в персоне Евгения Лукьянова, который теперь будет представлять интересы России в Беларуси. А еще вот этот любопытный документ, где семиклассник Лукьянов значится в списке учеников 1-й брестской школы в 1966 году. Но вернемся к самой церемонии вручения верительных грамот – эдакой иллюстрации белорусских интересов на всех континентах. Детали в репортаже Кристины Федорович.

От Центральной Америки до Африки и Аравийского полуострова. Шесть верительных грамот. География широка. А это ли и не есть прямое доказательство того, что наши доверительные отношения без прикрас востребованы на всех континентах? Ирак, Никарагуа, Россия, Руанда, Саудовская Аравия и Сьерра-Леоне. Во главе – общие интересы. Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах

Итак, искать и, что важно, находить взаимовыгодные решения с российской стороны будет Евгений Лукьянов. Краткий экскурс: еще в советские времена начал работу на дипслужбе. В его карьере есть такие пункты, как журналист, банкир и даже служба на благо Отечества в Совбезе России. Новый посол лишь две недели как из Риги и просит время, чтобы войти в курс дел. Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»

И, кстати, еще из любопытного: Евгений Лукьянов крайние пять лет проработал дипломатом в Прибалтике, а родом из Ленинграда. А связь вот в чем – в логистике. О переориентации нефтяных потоков с портов Прибалтики на российские Александр Лукашенко говорил еще в августе 2020 года. Новый посол такой поворот событий оценивает крайне положительно, ведь как иначе, сам стоял у истоков зарождения этой идеи. Как итог: наша экономика ничуть не упустила, а вот страны Балтии заметно переживают. «Белнефтехим»: экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла

Раз уж в начале мы громко заявили о широкой географии. Никарагуа. И вновь объединяющее звено: у послов России и Никарагуа образование с пометкой «гуманитарное». Еще из общего – настрой на диалог. Белорусско-никарагуанские отношения – прежде всего поддержка друг друга на международной арене. Да и видна явная заинтересованность в аспекте политическом, торгово-экономическом и других сферах.

Ирак. Из связующего – машиностроение, АПК, фармацевтика, образование и туризм. Наша продукция на прилавках Ирака хорошо известна. Прежде всего это медпрепараты. Речь и о кондитерских, швейных изделиях, продукции деревообработки. Но, как говорится, нет предела совершенству. А потому наметить новые планы – это уже первый шаг к успеху.

Руанда и Сьерра-Леоне на перспективу приметили нашу страну как высокотехнологичного партнера. Речь и о сельском хозяйстве, и об образовании, и о промышленности. Посол Сьерра-Леоне отметил, что у Синеокой за плечами большой опыт, а страна львиных гор (именно так переводится Сьерра-Леоне) как раз ставит задачу ускоренными темпами повысить человеческий капитал и заложить основы будущего развития.

И Саудовская Аравия. За 2020 год товарооборот составил 57,7 млрд долларов. Этот показатель в плюсе по сравнению с 2019 годом. Спросом пользуются продукты питания, двигатели, контрольные и измерительные приборы. Да и сфера услуг не дремлет: транспорт, деловые и компьютерные услуги. Андрей Савиных: Саудовская Аравия становится растущим рынком сбыта для нашей сельскохозяйственной продукции

Планы намечены. И, как полагается теплой дружеской встрече, за символическим бокалом такие личные для каждого слова. «К счастью, когда идет дождь». О чем говорил Александр Лукашенко с послами во Дворце Независимости?