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Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

13 мая 2021 11:52
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Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 мая послы шести государств вручили Александру Лукашенко верительные грамоты (подробнее здесь).

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее.

В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тысячи делегатов – это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой.

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»-4

При этом народное вече показало также запрос общества – по крайней мере части нашего общества – на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни.

Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным.

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Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»-7

13 мая Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран (подробнее здесь).

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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