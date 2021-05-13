Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»
Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 мая послы шести государств вручили Александру Лукашенко верительные грамоты (подробнее здесь).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее.
В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тысячи делегатов – это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой.
При этом народное вече показало также запрос общества – по крайней мере части нашего общества – на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни.
Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным.
Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»
13 мая Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран (подробнее здесь).