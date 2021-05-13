Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее.

В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тысячи делегатов – это представители всех слоев нашего общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой.