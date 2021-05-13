Александр Лукашенко: пусть наши отношения с Россией никого не напрягают. Мы не строим их против кого бы то ни было

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств.

Александр Лукашенко ждет от послов новых идей для развития сотрудничества. А их приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. А вот братья – совсем рядом. И вся мировая политическая конъюнктура прям подталкивает нас в объятия друг друга.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей. На долю России приходится около половины общего объема нашей внешней торговли. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее.

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Мы не строим наши отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов, России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси, вы знаете, что мы ответим. Мы всегда находили взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет сейчас и в будущем.