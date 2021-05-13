«К счастью, когда идёт дождь». О чём говорил Александр Лукашенко с послами во Дворце Независимости?
Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вызовов и угроз стало еще больше. Поэтому дружественные страны должны держаться еще ближе. И политически, но с этим проблем нет, и экономически, а над этим точно надо работать. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств.
Поздравляя послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, Александр Лукашенко отметил векторы для сотрудничества с каждым из государств. А затем лично побеседовал с дипломатами.
Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирака в Беларуси:
Конечно, мы смотрим вперед с надежной на более тесное сотрудничество между нашими странами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы к самому плотному, глубокому сотрудничеству с вашей страной. Мы это демонстрировали до известных событий, давно известных событий, произошедших в Ираке, готовы и сегодня.
Альба Асусена Торрес Мехия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Никарагуа в Беларуси:
Уважаемый господин Президент, я хотела передать привет от нашего народа Никарагуа, от нашего правительства, от нашего команданте Даниэля Ортеги, вице-президента Росарио Мурильо и от всей нашей страны, которая стремится к миру на всей земле.
Александр Лукашенко:
Спасибо большое, Даниэлю самые теплые поздравления. Надеюсь, мы выстроим хороший фундамент наших отношений. Фундамент – это экономика. В политике у нас все нормально.
Альба Асусена Торрес Мехия:
Благодарю, спасибо.
Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Именно с этим настроением активно работать, плодотворно и успешно. Я уверен, что все у нас получится.
Александр Лукашенко:
Это безусловно.
Евгений Лукьянов:
Мы обречены на успех.
Александр Лукашенко:
Да, мы не имеем другого...
Евгений Лукьянов:
Абсолютно.
Во многих странах с Минском знакомы еще с Советского Союза. И сейчас у нас учатся студенты из Африки и Азии. А в этих странах готовы учиться у нас высоким технологиям и науке земледелия.
Мущьо Франк Каманзи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Руанды в Беларуси:
Президент Руанды господин Поль Кагаме высоко ценит теплые, дружественные отношения между нашими странами.
Мохамед Йонгаво, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сьерра-Леоне в Беларуси:
Видение и задача нашего президента – развивать человеческий капитал нашей страны. И, конечно, я осведомлен, что Беларусь располагает высоким, неоценимым опытом в данной сфере.
В нефтеносной Саудовской Аравии к дождю относятся трепетно. И сегодня видят в этом хороший знак.
Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии в Беларуси:
Желаю вам, вашей семье и народу Республики Беларусь мира и процветания. Я, безусловно, рад быть здесь сегодня. У нас есть поверье: к счастью, когда идет дождь. Это хороший знак для наших двусторонних отношений в будущем.