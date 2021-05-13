«К счастью, когда идёт дождь». О чём говорил Александр Лукашенко с послами во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызовов и угроз стало еще больше. Поэтому дружественные страны должны держаться еще ближе. И политически, но с этим проблем нет, и экономически, а над этим точно надо работать. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств.

Поздравляя послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, Александр Лукашенко отметил векторы для сотрудничества с каждым из государств. А затем лично побеседовал с дипломатами.