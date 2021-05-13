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Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»

13 мая 2021 11:58
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Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 мая послы шести государств вручили Александру Лукашенко верительные грамоты (подробнее здесь).

Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»-1

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии. Президент подтвердил готовность активизировать двусторонний политический диалог с государствами.

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

Отдельно белорусский лидер подчеркнул многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией. В последнее время между нашими странами активизировались совместные логистические проекты.

Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность, отсутствие каких-то немотивированных скидываний в политическом контексте или политической сфере. Поэтому если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады. Тем более что наша программа перевода, транзита на национальные мощности началась уже 21 год назад. Первый камень в Усть-Луге был заложен (я имел счастье там присутствовать) в 2000 году.

Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»-7

69-летний Евгений Лукьянов с марта назначен послом России в Беларуси. 30 апреля он прибыл в Минск. До этого пять лет проработал дипломатом в Латвии.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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