Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Это подчеркнул глава государства, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждым из государств, послы которых присутствовали на церемонии. Президент подтвердил готовность активизировать двусторонний политический диалог с государствами.

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

Отдельно белорусский лидер подчеркнул многолетние и стратегические отношения с братской и дружественной Россией. В последнее время между нашими странами активизировались совместные логистические проекты.