Илья Бегун об удалённом видео речи Президента: это борьба с инакомыслием, которая просто под другим соусом, называемом «демократия»

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Речь Президента на 9 Мая, которая была абсолютно четкой, несла в себе повестку того, какая будет стратегия в дальнейшем, – она, естественно, не должна, по мнению западной демократии, существовать в интернете. И в данном случае компании, к примеру, как YouTube, которой владеет Google, которым опять же, владеет Alphabet, они просто за счет того, что они являются крупными игроками глобального рынка, сами решают, как это должно быть. По сути, они сами формируют геополитическую повестку. Почему? А потому что нет стран, преимущественно восточных, в Европе, нет никаких механизмов регулирования их деятельности. И по факту они делают, что хотят, потому что они прекрасно знают, что нет закона, который у нас их бы штрафовал, у них нет представительств. Это будет продолжаться бесконечно, и они будут дальше это эскалировать, потому что они по факту прощупывают почву, они делают какое-то определенное действие, они смотрят автоматический отклик, потому что такие компании, как Google, Facebook, тот же Amazon даже уже засветился в этом вопросе очень сильно – они прекрасно знают, что они работают в рамках правового поля Соединенных Штатов. И пока они делают действия, выгодные нынешнему руководству США, которые занимаются исключительно сейчас по факту танцами на костях и гонением ведьм – вот как Байден недавно просто взял и отменил 9 указов Трампа, 9 законов, которые были приняты Трампом, одним указом просто. Ну, скажем так, это борьба с инакомыслием, которая просто под другим соусом, называемом «демократия». А по факту там от нее ничего уже не осталось на самом-то деле. И это будет продолжаться, это будет эскалироваться до тех пор, пока просто не будут показаны ответные меры.