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Сергей Рекеда об отношениях Беларуси и России: снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства

16 мая 2021 20:00
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Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Крепок фундамент отношений с Россией. Да и не скрывают: сегодня трудно найти такую сферу, где бы мы ни прибавляли.

Сергей Рекеда об отношениях Беларуси и России: снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства-1

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Программа экономического сближения России и Беларуси по тем идеям, которые еще были 20 лет назад сформулированы, когда только запускалось Союзное государство России и Беларуси, но не до конца было построено. У нас есть ряд областей, где интеграция у нас состоялась в плане прав трудоустройства, на медицинскую помощь, на поступление на бюджетные места и так далее. Сейчас снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства с равными условиями хозяйствующих субъектов, то есть предприятий и рабочей силы.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Сергей Рекеда # Александр Лукашенко # Кристина Федорович # Фотофакт

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