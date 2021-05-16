Сергей Рекеда об отношениях Беларуси и России: снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

Программа экономического сближения России и Беларуси по тем идеям, которые еще были 20 лет назад сформулированы, когда только запускалось Союзное государство России и Беларуси, но не до конца было построено. У нас есть ряд областей, где интеграция у нас состоялась в плане прав трудоустройства, на медицинскую помощь, на поступление на бюджетные места и так далее. Сейчас снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства с равными условиями хозяйствующих субъектов, то есть предприятий и рабочей силы.

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