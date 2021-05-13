Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызовов и угроз стало еще больше. Поэтому дружественные страны должны держаться еще ближе, и политически, и экономически. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств. Поздравляя послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, Александр Лукашенко отметил векторы для сотрудничества с каждым из государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые послы, ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. Очень рассчитываю, что каждый из вас обогатит наше сотрудничество новыми заметными достижениями и, познакомившись с нашей страной, полюбит ее по-настоящему. Со своей стороны хочу заверить, что мы открыты к совместной работе на равноправной и взаимовыгодной основе в духе дружбы и уважения. От всей души желаю успехов в вашей ответственной дипломатической миссии, интересной и плодотворной работы на благо наших стран и народов.

Читайте также:

Александр Лукашенко: пусть наши отношения с Россией никого не напрягают. Мы не строим их против кого бы то ни было

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

«К счастью, когда идет дождь». О чем говорил Александр Лукашенко с послами во Дворце Независимости?