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Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах

13 мая 2021 18:29
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Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах-1

Вызовов и угроз стало еще больше. Поэтому дружественные страны должны держаться еще ближе, и политически, и экономически. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств. Поздравляя послов с официальным началом дипломатической миссии в Беларуси, Александр Лукашенко отметил векторы для сотрудничества с каждым из государств.

Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые послы, ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. Очень рассчитываю, что каждый из вас обогатит наше сотрудничество новыми заметными достижениями и, познакомившись с нашей страной, полюбит ее по-настоящему. Со своей стороны хочу заверить, что мы открыты к совместной работе на равноправной и взаимовыгодной основе в духе дружбы и уважения. От всей души желаю успехов в вашей ответственной дипломатической миссии, интересной и плодотворной работы на благо наших стран и народов.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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