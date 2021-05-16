«Белнефтехим»: экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла

Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итак, искать и, что важно, находить взаимовыгодные решения с российской стороны будет Евгений Лукьянов. Кстати, крайние пять лет он проработал дипломатом в Прибалтике, а родом из Ленинграда. А связь вот в чем – в логистике. О переориентации нефтяных потоков с портов Прибалтики на российские Александр Лукашенко говорил еще в августе 2020 года. Новый посол такой поворот событий оценивает крайне положительно, ведь как иначе, сам стоял у истоков зарождения этой идеи. Как итог: наша экономика ничуть не упустила, а вот страны Балтии заметно переживают.