«Белнефтехим»: экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла

Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итак, искать и, что важно, находить взаимовыгодные решения с российской стороны будет Евгений Лукьянов. Кстати, крайние пять лет он проработал дипломатом в Прибалтике, а родом из Ленинграда. А связь вот в чем – в логистике. О переориентации нефтяных потоков с портов Прибалтики на российские Александр Лукашенко говорил еще в августе 2020 года. Новый посол такой поворот событий оценивает крайне положительно, ведь как иначе, сам стоял у истоков зарождения этой идеи. Как итог: наша экономика ничуть не упустила, а вот страны Балтии заметно переживают.
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
С начала действия межправительственного соглашения за два месяца, март-апрель, уже отгружено полмиллиона тонн в направлении российских морских терминалов, за три года предусматриваются объемы до 10 миллионов тонн. Экономика транзита белорусских нефтепродуктов от перехода на российские порты ничего не потеряла. Мы видим, что прибалтийские порты в данном случае испытывают проблемы с транзитом, загрузка у них упала, и сейчас у них возникает очень много вопросов, что делать дальше.
Читайте также:
Сергей Рекеда об отношениях Беларуси и России: снова подошли к попытке довести до конца создание единого экономического пространства
Александр Лукашенко: пусть наши отношения с Россией никого не напрягают. Мы не строим их против кого бы то ни было
«К счастью, когда идет дождь». О чем говорил Александр Лукашенко с послами во Дворце Независимости?