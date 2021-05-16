Андрей Савиных: Саудовская Аравия становится растущим рынком сбыта для нашей сельхозпродукции

Новости Беларуси. О ценности мира Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми послами. Верительные грамоты нашему Президенту вручили дипломаты из Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вручение верительных грамот новыми послами – это прежде всего свидетельство того, что Беларусь сохраняет свою включенность во все важные проекты международной повестки дня. Приезд нового посла России, по всей видимости, совпадает с новым этапом наших интеграционных инициатив. Саудовская Аравия – это действительно очень интересная страна, страна, имеющая серьезные и финансовые ресурсы, и энергетический потенциал. Мы дополняем друг друга. Республика Беларусь может предложить нашим партнерам интересные проекты в сфере промышленности. Кстати, Саудовская Аравия становится растущим рынком сбыта для нашей сельскохозяйственной продукции, для белорусского льна.

Интересные перспективы сохраняются и с Ираком. Я, кстати, выполняю функцию председателя группы по связям белорусского парламента с парламентом Ирака. Мы обсуждаем с моими коллегами и производственные проекты, и проекты в сфере недвижимости, и активизацию в целом двусторонних контактов. Я просил их поддержать бизнесменов, которые целенаправленно работают на развитие связей между нашими странами.

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