​«Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным». Как прошла встреча Александра Лукашенко с послами 6 стран?

Новости Беларуси. Мы всегда настроены на диалог, но он должен быть уважительным, честным и равноправным. Такой посыл глава государства озвучил, встречаясь с иностранными дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вызовов и угроз стало еще больше. Поэтому дружественные страны должны держаться еще ближе. И политически, но с этим проблем нет, и экономически, а над этим точно надо работать. 13 мая Президент принял верительные грамоты от послов из шести государств. Настроение не испортил даже майский дождь. Наоборот, это к успеху. Почему? Расскажет Евгений Пустовой.

Эти кадры демонстрируют внешнеполитический путь Беларуси. Ко Дворцу Независимости подъезжает очередная вереница дипломатического кортежа. В руках послов верительные грамоты и зонтики. В Минске майский дождь. Эту деталь позже отметят и сами послы.

Все четко по протоколу – почетный караул, фанфары. Беларусь всегда открыта к международному диалогу. Поэтому во Дворце Независимости даже отдельный зал для приема послов есть. Любой желающий здесь может побывать, достаточно записаться на экскурсию. Но сегодня здесь флаги шести государств: Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Кстати, дата церемонии выбрана неслучайно. Это подчеркивает и сам Президент. Президент Беларуси – послам: ваш приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы встречаемся сразу после празднования священной для каждого белоруса, каждого советского человека даты, Дня Победы, и накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны. Самой кровавой в истории человечества бойни, которая принесла неисчерпаемые бедствия всем народам Советского Союза. В Беларуси погиб каждый третий ее житель, по большей части мирное население. По сути, это было целенаправленное, жестокое и бесчеловечное истребление людей, настоящий геноцид. Мы это помним и в майские дни каждый год славим героев, скорбим о многомиллионных невинных жертвах.

Навоевались и натерпелись. К космической державе поднялись с землянок. Мы стояли у истоков создания ООН и сейчас пытаемся выстраивать различные интеграционные проекты. В то время, когда у наших западных границ мировые гегемоны строят новые военные базы. Казалось бы, перед угрозой мировой пандемии человечество должно было сплотиться. А нет. Это стало очередным инструментом грязной геополитической игры под личиной COVID. Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»

Это одинаково понятно и для большой России, и для небольшого латиноамериканского государства Никарагуа. От неоколонизаторов натерпелись Руанда, Сьерра-Леоне и неподатливый Ирак. Кстати, иракский посол недалеко стоит от дипломата из Никарагуа. Понятно, согласно алфавиту, но еще и символично: в этих странах сильны антиамериканские настроения. Минск за диалог и экономические связи. Лучше же движение товаров и услуг, а не военной техники.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Из шести приглашенных на встречу с главой государства послов трое дипломатов представляют самые крупные нефтеносные государства мира. Беларуси тоже есть что предложить. Помимо товаров и услуг и диверсификации экспорта, это прежде всего стабильные геополитические отношения.

Президент ждет от новых послов новых идей для развития сотрудничества. А их приезд в Минск – хорошее подтверждение того, что у Беларуси есть друзья на всех континентах. А вот братья – совсем рядом. И вся мировая политическая конъюнктура прямо подталкивает нас в объятия друг друга. Александр Лукашенко: пусть наши отношения с Россией никого не напрягают. Мы не строим их против кого бы то ни было

Искать взаимовыгодные решения с российской стороны доверили Евгению Лукьянову. В Минске он с 30 апреля. В послужном списке дипломата работа журналистом, банкиром, даже служба на благо отечества в Совбезе России. В последнее время между нашими странами активизировались совместные логистические проекты. Наши товары из прибалтийских портов идут в гавани Ленинградской области. Интересный факт: и нынешний посол до этого пять лет проработал дипломатом в Прибалтике, а сам родом из Ленинграда. Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»