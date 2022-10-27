Почему сняли Лиз Трасс и перерастёт ли ядерная провокация СБУ в реальную опасность? Мнение Андрея Лазуткина

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерный шантаж западных стран, очередной позор беглых, закон о Всебелорусском народном собрании и выступление Путина на «Валдае». В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как утверждает Минобороны, МИД и сам президент Путин, готовит Запад ядерную провокацию. Цели понятны: выборы в Конгресс, которые сейчас не так хорошо складываются для демократов, потому что вы уже вбухали столько денег, пол-американской экономики повалили, а европейскую почти всю, и вы еще 50 миллиардов собираетесь? Трамписты более радикальны, другие республиканцы менее радикальные, но они идут с этой темой на выборы. Как это все нивелировать? Показать: посмотрите, мы против чего боремся, против ядерного террориста Путина, они взрывают ядерные ракеты! Засветка этих планов, что мы видим, знаем, понимаем, говорим, позвонили всем министрам обороны западным, засветка им мешает. Как наши силовики и президент озвучили планы змагаров и их хозяев по нападению на Беларусь. Когда про ваши планы знают, значит вам надо делать какие-то новые. Это поможет? Или плевать, западники пойдут до конца?
Андрей Лазуткин, политолог:
Первое, что надо сделать, когда вы знаете о такой провокации, – надо громко о ней сообщить. Это же было на уровне Совбеза ООН, созвонов. И я так понимаю, что там не коллективное решение было принято об этой подготовке провокации, а конкретно британцы имели тут ведущую роль.
«Северный поток», сняли Лиз Трасс. Вы думаете, сняли, потому что что-то плохо с финансами в Великобритании? Нет. Я думаю, девушка дала добро на нехорошие вещи, которые не надо было, не посоветовавшись, делать. Я думаю, такого же плана готовилась провокация с этим ядерным оружием, потому что, да, в Штатах отморозки, но, наверное, со времен еще сбитого самолета U-2 над Кубой они помнят, чем может закончиться провокация с ядерными боеголовками в отношении России. А вот британцы себя ведут, как подонки редкие. Конечно, в это я поверю, что это было связано с британскими какими-то планами. Да, их надо засветить. Теперь они будут думать о чем-то другом. Если, как говорит Зеленский, это выдумка, русские вбросили, ну так прекрасно, если этого нет на самом деле.
Григорий Азаренок:
Они говорят, что это Путин свои планы озвучивает, чтобы сразу свалить на Украину.
Андрей Лазуткин:
Я так понимаю, что Путин бы уже что-то другое сделал, если бы речь шла об этом. Сначала шел разговор, что провокация будет на Херсонщине, что вот эту землю если не удастся взять, русские оставят ее за собой, то Украина подорвет там грязную бомбу, просто будет радиоактивное заражение самых плодородных, самых богатых украинских земель. Запорожье – это залежи руд и других металлов, марганца, а Херсонщина – это житница, которая будет выведена просто из строя. Но там же земля выкуплена вся, это частные угодья и через несколько посредников ими владеют американские корпорации. Надо ли американцам подрывать ядерный заряд у себя же на собственности, которая недавно была продана украинским руководством? Это большой вопрос. А вот взрывать над Чернобыльской зоной – да, это минимизирует какие-то последствия. Это все пойдет еще на Беларусь, например. Двух зайцев убивают. Валят все на Россию, а на нас попадают радиоактивные осадки, потому это все может пойти куда угодно. Может и на Киев, если будет северный ветер, но может и к нам.
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