Почему сняли Лиз Трасс и перерастёт ли ядерная провокация СБУ в реальную опасность? Мнение Андрея Лазуткина

Григорий Азаренок, СТВ:

Как утверждает Минобороны, МИД и сам президент Путин, готовит Запад ядерную провокацию. Цели понятны: выборы в Конгресс, которые сейчас не так хорошо складываются для демократов, потому что вы уже вбухали столько денег, пол-американской экономики повалили, а европейскую почти всю, и вы еще 50 миллиардов собираетесь? Трамписты более радикальны, другие республиканцы менее радикальные, но они идут с этой темой на выборы. Как это все нивелировать? Показать: посмотрите, мы против чего боремся, против ядерного террориста Путина, они взрывают ядерные ракеты! Засветка этих планов, что мы видим, знаем, понимаем, говорим, позвонили всем министрам обороны западным, засветка им мешает. Как наши силовики и президент озвучили планы змагаров и их хозяев по нападению на Беларусь. Когда про ваши планы знают, значит вам надо делать какие-то новые. Это поможет? Или плевать, западники пойдут до конца?

Андрей Лазуткин, политолог:

Первое, что надо сделать, когда вы знаете о такой провокации, – надо громко о ней сообщить. Это же было на уровне Совбеза ООН, созвонов. И я так понимаю, что там не коллективное решение было принято об этой подготовке провокации, а конкретно британцы имели тут ведущую роль.

«Северный поток», сняли Лиз Трасс. Вы думаете, сняли, потому что что-то плохо с финансами в Великобритании? Нет. Я думаю, девушка дала добро на нехорошие вещи, которые не надо было, не посоветовавшись, делать. Я думаю, такого же плана готовилась провокация с этим ядерным оружием, потому что, да, в Штатах отморозки, но, наверное, со времен еще сбитого самолета U-2 над Кубой они помнят, чем может закончиться провокация с ядерными боеголовками в отношении России. А вот британцы себя ведут, как подонки редкие. Конечно, в это я поверю, что это было связано с британскими какими-то планами. Да, их надо засветить. Теперь они будут думать о чем-то другом. Если, как говорит Зеленский, это выдумка, русские вбросили, ну так прекрасно, если этого нет на самом деле.

Григорий Азаренок:

Они говорят, что это Путин свои планы озвучивает, чтобы сразу свалить на Украину.