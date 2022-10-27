«Спецслужбы этого никогда не допустят». Польша стремилась захватить власть в Беларуси, теперь её ждёт повестка в международный суд

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Никаких эмоций, исключительно юридический язык. Мы прекрасно видим, что ряд авторитетных по их меркам средств массовой информации в открытую публикуют, мы этот список источников прикладываем к заявлению, которое уходит в международный суд, материалы о формировании на территории Польши вооруженных групп. Одной из целей которых декларируется установление контроля на территории Республики Беларусь, смена конституционного строя путем применения вооруженной силы. Соответствующие публикации подтверждаются заявлением лиц, причастных к этой деятельности, планировании организационной и боевой подготовки данных вооруженных сил. Это же конфликт, который они сейчас хотят спровоцировать руками этих людей на территории Республики Беларусь. Понятно, что спецслужбы этого никогда не допустят. Но где закон? Где международное право? Сейчас меня кто-то спросит, Олег Сергеевич, международное право не работает? Мы видим, что международные институты свою деятельность не осуществляют так, как должны. Происходит подмена понятий.